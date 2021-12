Verónica Forqué, la galardona actriz española que murió el pasado lunes 13 de diciembre, enfrentó un cuadro de depresión tras su divorcio con el cineasta Manuel Iborra, con quien estuvo casada durante 33 años y tuvo a su única hija, María Iborra Forqué.

La actriz y el cineasta estuvieron casados desde 1981 hasta su divorció en 2014. La separación fue uno de los momentos más difíciles para la vida de Forqué; sin embargo, la propia interprete había revelado que no podía continuar con su ex marido porque “era incapaz de vivir una realidad que no era verdad”. Si bien mantenía un cariño por él, la relación se tornó monótona y ya “no le podía soportar”. Pero, ¿quién es Manuel Iborra? A continuación, todo sobre el exmarido de Verónica Forqué.

QUIÉN ES MANUEL IBORRA

Manuel Iborra Martínez nació en Alicante, España, en 1952. Actualmente tiene 69 años. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Ciencias de la Información, por la rama de Imagen. También estudió en el Teatro Experimental Independiente (TEI).

Manuel Iborra y Verónica Forqué (Foto: Libertad Digital/Contacto Photo)

Iborra lleva a sus espaldas carias series y películas, muchas de ellas realizadas junto a su exesposa Verónica Forqué. Ambos fueron los artífices de una de las comedias más populares de España, “Pepa y Pepe”, que narra la historia de una familia tan poco políticamente correcta que nacía en contraposición a la perfección de “Médico de Familia”.

SUS INICIOS Y SU TRABAJOS MÁS DESTACADOS

Manuel Iborra comenzó su carrera como director con dos cortometrajes en la década de los 70. En 1981, año en que se casó con Forqué, debutó en el cine con “Tres por cuatro”. Posteriormente, llegaron 12 títulos más a la gran pantalla.

Como guionista y director, también ha trabajado en “El tiempo de la felicidad” (1990), donde además de su exesposa, aparecieron actores de la talla de Antonio Resines y Silvia Abascal. Ha destacado por otras películas como “La dama boba” (2006) y “Clara y Elena” (2001).

En cuanto a la televisión, Iborra realizó la serie “Pepa y Pepe”, que se emitió en La 1 de TVE en 1995, con dos temporadas. Una de las protagonistas fue interpretada por la misma Verónica Forqué. También destacó por su trabajo en las series “La mujer de tu vida 2: La mujer vacía”, en 1992, y “La vida de Rita”, que se estrenó en 2003.