Este lunes 13 de noviembre una noticia enlutó a todo España, la reconocida actriz Verónica Forqué fue encontrada sin vida en su casa de Madrid, a los 66 años. La ex esposa de Manuel Iborra conquistó el corazón del público desde hace cinco décadas, con sus participaciones en cintas como “Mi querida señorita” y “Pepe Guindo”.

MÁS INFORMACIÓN: De qué murió Verónica Forqué

Uno de los últimos trabajos que tuvo la madrileña fue en “MasterChef Celebrity”, donde su calurosa sonrisa iluminaba las cocinas. Hasta el momento no hay mucha información sobre su muerte, aunque de acuerdo a lo comunicado por El Confidencial, las autoridades estarían trabajando con la hipótesis de un suicidio.

Como se recuerda, hace algunos años Verónica habló abiertamente de la depresión que enfrentó tras su divorcio y el posterior fallecimiento de su hermano. En las siguientes líneas, conoce más sobre su matrimonio con Manuel Iborra y qué los llevó a separarse.

Verónica Forqué falleció a los 66 años de edad, que los había cumplido apenas unos días antes (Foto: Verónica Forqué/Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE VERÓNICA FORQUÉ Y MANUEL IBORRA

Verónica Forqué se casó con el director de cine Manuel Iborra en 1981 y estuvieron juntos por 33 años, hasta su divorció en 2014. Producto de su matrimonio tuvieron a su única hija llamada María, quien también se dedica al mundo artístico como sus progenitores.

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON?

La separación de la actriz y el guionista fue uno de los momentos más difíciles para la vida de Forqué; sin embargo, la fémina de 66 años reveló que no podía continuar con su ex marido porque “era incapaz de vivir una realidad que no era verdad”. Si bien mantenía un cariño por él, la relación se tornó monótona y ya “no le podía soportar”. Pero su separación no significó el fin de su amistad, en el último proyectó que la española participó alagó al padre de su hija, acotando que es “un gran padre”.

Manuel Iborra junto a su hija María (Foto: EFE)

EL DIVORCIO LE CAUSÓ DEPRESIÓN

En la segunda entrega del programa “Entre ovejas”, Forqué reveló que sufrió depresión tras separarse de quien consideró ‘el amor de su vida’: “Yo tuve una depresión muy grande, porque había estado muchos años viviendo en pareja y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó”.

Pese a que fue ella quien decidió terminar la relación, no le fue fácil enfrentar su nueva vida: “Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija...”.

Al poco tiempo de este evento, falleció su hermano, por lo que encontró en la marihuana una forma de aliviar sus problemas: “No quiero hacer apología de la marihuana ni lanzarle a la gente la idea de que fumar está bien, pero hacerlo para mí es como estar con esos seres que quiero que ya no están, mis padres, mi hermano, los amigos de mi generación… hablo con ellos”. La actriz también señaló que durante su matrimonio dejó de fumar, pero después de separarse volvió a hacerlo.

Finalmente, dijo que necesitó retomar el psicoanálisis para superar esta difícil etapa, así mismo, que el matrimonio no es cómo todos los imaginan:

“Cuando me separé de Manolo estuve desaparecida del psicoanálisis. El matrimonio es muy duro, está mal inventado, falla, todo el mundo se separa, el 99 por ciento de mis amigas del colegio se han separado o están aburridas”.