¿Depresión post parto? ¿Un mal momento personal? ¿Qué le está pasando a la hermana de Karol G? Estas son algunas de las preguntas que han surgido en las redes sociales luego de que Verónica Giraldo, hermana de la “Bichota”, publicó un video en el que se mostró llorando y confesando que no se siente bien a pesar de que se esfuerza todo el tiempo.

Aunque la hermana de Karol G borró su publicación poco después, algunos usuarios recogieron las imágenes en las redes sociales e hicieron eco del momento. Unos videos que saltaron todas las alarmas por el estado de ansiedad y tristeza en el que se mostró la joven maquilladora.

Tras la difusión de los videos, rápidamente los usuarios mostraron su preocupación por Verónica Giraldo y especularon algunas teorías sobre lo que podría estar ocasionando su malestar. Algunos señalaron que podría tratarse de una depresión post parto o un mal momento personal. ¿Qué le está pasando a la hermana de Karol G? Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Verónica Giraldo confesó que no se siente bien desde hace unos meses atrás (Foto: Verónica Giraldo/ Instagram)

LA NUEVA CRISIS DE LA HERMANA DE KAROL G

A través de sus historias de Instagram, Verónica Giraldo compartió varios videos en el que se mostró llorando desconsoladamente mientras estaba al interior de su carro. En las grabaciones, la joven confesó que se ha sentido sumamente triste durante los últimos meses.

La hermana de Karol G hizo varias reflexiones en sus publicaciones. Primero dijo que se siente agradecida por tener una buena vida en la que no le falta nada, pero señaló que las posesiones materiales no son importantes.

“No me importa lo que opinen de mí o lo que digan los demás. Solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen: qué rica tu vida, qué chimba tu vida. Sí, agradezco la vida, que tengo lujos, que tengo un techo para vivir, que tengo alimentos, yo vivo agradecida por eso”, empezó.

Verónica Giraldo hizo énfasis en que lo verdaderamente importante son los seres que uno ama, como la familia y amigos. La empresaria también afirmó que no se siente bien a pesar de que se esfuerza todo el tiempo.

“Si ustedes me conocieran a mí, si conocieran a Verónica Giraldo sabrían que no le importa nada de eso, me importa solamente mi familia y la gente que amo. Me esmero tanto, pero tanto, en dar lo mejor de mí”, continuó en un mar de lágrimas.

Tras varios videos, la joven madre pidió perdón a la audiencia por quebrarse frente a las cámaras. Ella explicó que, a pesar de tener una vida privilegiada, se está sintiendo mal. Sin embargo, no contó el motivo de su malestar, dejando en dudas a sus seguidores.

“Perdón por salir así, pero para mí hoy es un día en el que no me siento bien, no estoy bien y me cuestiono tantas cosas. Así es la vida, les deseo un bonito día y solo les quería contar”, finalizó.

Verónica Giraldo dijo que lo verdaderamente importante son los seres que uno ama, como la familia y amigos (Foto: Verónica Giraldo/ Instagram)

¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO A LA HERMANA DE KAROL G?

Los videos de Verónica Giraldo en los que se mostró llorando despertaron mucha preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente mostraron su solidaridad y apoyo.

Esta no es la primera vez que la hermana de Karol G ha desnudado su corazón en las redes sociales para contar cómo se siente. Después de convertirse en mamá, también confesó estar pasando por altibajos en lo emocional. “Se me pasan muchas cosas por la cabeza”, dijo tiempo atrás.