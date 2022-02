El fallecimiento de Vicente Fernández el pasado 12 de octubre dejó una profunda tristeza en sus fanáticos, pero nada se compara al dolor que habrán podido sentir todos sus familiares y personas más cercanas como Alex, quien en una reciente entrevista contó los sabios consejos que le dio su abuelo antes de partir.

Alex Fernández, quien también está incursionando en el mundo de la música como su abuelo, con una gran pena relató en “Ventaneando” esos últimos recuerdos que tiene con el ‘Chente’.

El joven artista se mostró muy agradecido al recordar que su abuelo le recomendó siempre priorizar a su familia y saber equilibrar su carrera con los demás aspectos de su vida.

LOS CONSEJOS DE VICENTE FERNÁNDEZ A SU NIETO ALEX

Lo primero a resaltar sobre los consejos de Vicente Fernández a su nieto es que, por más que hayan otras cosas, pidió que se priorice a la familia pues quienes integran ese núcleo tan cerrado son los que siempre van a estar apoyando en los momentos buenos y malos.

“Siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de la familia”, dijo el joven artista.

Además, de dar sus consejos sobre la familia, le recomendó algunos puntos referentes a su carrera musical. Y es que, con la gran experiencia que tuvo, es una voz autorizada para hablar al respecto.

“Me dijo que me enfocara en mi carrera artística, me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia porque al final de cuenta es lo que más importa y no te das cuenta que las descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo y no hay nada que puedas hacer”, añadió.

LA FAMILIA AÚN NO SUPERA LA PÉRDIDA

Si bien ya pasaron dos meses desde aquel fatídico día para la familia Fernández, el dolor se mantiene como si hubiera sido ayer, según lo que se puede interpretar de las palabras de Alex.

El hijo del ‘Potrillo’ afirmó que aún sienten como si estuviera con ellos y que les cuesta hacerse a la idea, en especial cuando van al rancho en el que su abuelo vivió la mayor parte de su vida.

“No nos hacemos todavía a la idea. La verdad es que pareciera que todavía sigue aquí. No sé cómo explicarlo, pero, a veces, cuando vamos al rancho o tenemos una reunión familiar es súper raro no ver a mi abuelo”, añadió.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE VICENTE FERNÁNDEZ?

El cantante mexicano Vicente Fernández murió a los 82 años tras padecer un cuadro de neumonía que empeoró su condición pulmonar, de acuerdo a la información brindada por su familia en las redes sociales. El músico estuvo recuperándose en su vivienda pero debió ser enviado nuevamente al hospital Country 2000 de Guadalajara, donde falleció.

“El Sr. Vicente Fernández en las últimas 12 hrs presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio. Se requirió sedación para mantener confort. Continúa manejo multidisciplinario. Su condición el día de hoy es crítica”, fue el último comunicado, publicado el 9 de diciembre, de la familia sobre la salud del artista.

El Charro de Huentitán había sido internado de urgencia por una caída en su rancho, el 9 de agosto, lo que le dejó “un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical”, según informaron sus parientes, quienes fueron la voz oficial de la salud del Chente. Fue sometido a una cirugía cervical y luego se le monitoreó por sus problemas respiratorios. Pudo pasar algunos días en su casa, hasta que volvió a empeorar y murió rodeado de sus hijos y su compañera de vida, Cuquita Abarca.