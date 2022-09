No cabe duda de que Vicente Fernández fue uno de los más grandes artistas que salieron de México y que, con su voz, deleitó a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, eso no lo mantuvo alejado de los escándalos a lo largo de su carrera, ya que, en muchas oportunidades, fue relacionado con otras mujeres que no era su esposa.

María del Rosario Abarca, más conocido en el ambiente artístico como doña Cuquita, fue su esposa desde 1963 y tuvieron una larga historia de amor, por lo que aquellas salidas que habría tenido el cantante se convirtieron en infidelidades, tal y como se señala en la biografía no autorizada llamada “El último rey: El hijo del pueblo”.

Es por ello que, mientras se hacía el nombramiento de una calle en honor al artista en Los Ángeles, diferentes medios de prensa se acercaron donde la presunta afectada para consultar al respecto y grande fue la sorpresa al oír las declaraciones que dio tras las consultas realizadas.

Vicente Fernández y doña Cuquita (Foto: Vicente Fernández / Facebook)

¿QUÉ HIZO DOÑA CUQUITA PARA MANEJAR ESA SITUACIÓN?

Una de las primeras preguntas que le hicieron a la viuda de Fernández fue acerca de cómo manejaba “el ojo alegre” del cantante, a lo que ella respondió con una particular frase, dando a entender que no le preocupaba mucho ese aspecto de su marido.

“Pues alegre también yo, pues sí. Si él era feliz, yo era feliz también con él”, señaló.

¿QUÉ HACÍA DOÑA CUQUITA PARA AGUANTAR LAS INFIDELIDADES?

Es normal que muchas relaciones se terminen a causa de una infidelidad, pero la de Vicente Fernández y doña Cuquita no se rompió pese a ello, así que es bastante llamativo que a ella no le haya importado que su esposo se maneje de esa forma.

Incluso, reveló que le pareció bien que haya podido hacer esas cosas y que no tenía nada de celos por eso.

“Ni modo de andarlo cuidando, imposible. Yo dije, de las puertas para adentro es mi marido; de las puertas para afuera, yo no sé qué haga. No tenía nada de celos. Al contrario, qué bueno que lo vivió”, comentó.