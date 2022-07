Victoria Ruffo es una de las actrices más reconocidas y populares de la historia de la televisión mexicana, protagonista de distintas telenovelas, donde ha demostrado sus dotes histriónicos con emotivas interpretaciones.

Y es que gracias a su capacidad para transmitir emociones es que la exesposa de Eugenio Derbez ha encabezado telenovelas como “Corona de lágrimas” y “La madrastra”.

Sin embargo, esto también habría sido un arma de chantaje que utilizó contra su hijo, José Eduardo, quien recientemente reveló algunas anécdotas sobre su madre.

José Eduardo es hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

VICTORIA RUFFO Y EL CHANTAJE A JOSÉ EDUARDO DERBEZ

Durante la última edición de “Miembros al aire”, los dos hijos de Victoria Ruffo se encontraron: el de la ficción en “Corona de esperanza”, Mané de la Parra, y el de la vida real, José Eduardo Derbez.

Fue allí cuando ambos destacaron la capacidad que tiene la actriz para llorar en los momentos claves de las telenovelas y que incluso, sabiendo que es actuación, logra preocuparlo.

El conductor Yordi Rosado no dudó en preguntarle a José Eduardo si Victoria Ruffo solo lloraba en las telenovelas o también lo hacía en la vida real.

“Cobra por litro, exprime el pañuelo y allí va… yo llegué una vez de la escuela y entró a su cuarto a decir: ‘ya llegué' y estaba viendo una novela de ella y empieza la escena en la que empieza a llorar y ella viéndose, estaba llorando y le dije ‘no puede ser que estés llorando viendo tu escena de tu novela, lloras allá y lloras acá’”, comentó entre risas.

Sin embargo, el presentador fue más allá, y admitió que esa capacidad de la actriz también fue utilizada como método de chantaje.

“Cuando la hago llorar de que si sé que me la mam* o cuando sé que quiere convencerme si me volteó y le digo ‘híjole, a ver, déjame, me acerco, híjole, te estás pasando’ y cuando la cacho entonces es como de ‘bueno, entonces si o no’”, destacó.