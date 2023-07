Victoria Ruffo, la icónica actriz de telenovelas, ha sido el centro de atención recientemente debido a su sorprendente aparición en silla de ruedas mientras salía del aeropuerto. Conocida por su energía y vitalidad en la pantalla, su inesperada elección de movilidad generó inquietud entre sus seguidores, quienes anhelaban conocer la verdad detrás de su situación. Aquí te contamos lo que dijo al respecto.

María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno-Ruffo, nombre completo de la intérprete, es conocida por haber protagonizado melodramas como “Triunfo del amor” (2010), “La madrastra” (2005) y “Simplemente María” (1989). Por ello, ha acompañado a los hogares de México y Latinoamérica desde hace décadas, ganándose el corazón de los televidentes.

Aunque parecía estar en plena forma, lo que hizo que el motivo de su uso de silla de ruedas fuera aún más intrigante. Para evitar mayor preocupación en sus fanáticos, la exesposa de Eugenio Derbez explicó que la razón de su elección de movilidad se debe a una condición médica.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A VICTORIA RUFFO?

En una revelación sincera a los medios de comunicación, Victoria Ruffo explicó la razón detrás de su aparición en silla de ruedas. No es que la actriz no pueda caminar, sino que no puede hacerlo por mucho tiempo o distancias muy largas. La condición médica que ha ocasionado esto fueron seis hernias que tiene en diferentes áreas de su columna.

Victoria Ruffo es vista saliendo del aeropuerto en silla de ruedas (Foto: Berenice Ortiz / YouTube)

“No los espanto, lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo. Entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas”, dijo a varios medios de comunicación.

¿QUÉ CAUSÓ LAS HERNIAS DE VICTORIA RUFFO?

A pesar de las dificultades que enfrenta, Victoria Ruffo demostró su resiliencia y espíritu combativo al afirmar que puede llevar a cabo cualquier actividad sin problemas, siempre y cuando evite caminar distancias largas.

También compartió cómo estas afecciones surgieron en su vida. Aunque todavía no tiene una explicación oficial, la actriz tiene algunas teorías sobre la causa de las hernias.

“Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo parada o sentada. He sufrido también caídas de caballos, de elefantes, entonces eso lo hice cuando jovencita y, obviamente, uno piensa que no le va a pasar nada. Pero esas cosas cuando uno es grande trae las secuelas”, agregó.

¿VICTORIA RUFFO PODRÁ RECUPERARSE?

La destacada actriz ha compartido detalles sobre el tratamiento que está siguiendo para recuperarse de su condición física. Con el objetivo de evitar cirugías innecesarias, la actriz está enfocada en un proceso de rehabilitación que requiere constancia y dedicación.

“Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, estirando, estirando. Entonces, del cuello también te van estirando, estirando, estirando. Son más o menos como cuarenta sesiones de cada uno”, dijo.