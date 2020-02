Las ex ángeles de Victoria’s Secret decidieron unirse y levantar su voz en protesta sobre el abuso del cual fueron víctimas durante muchos años. Según reveló el medio The New York Times (NYT), las modelos señalaron a los grandes directivos de la compañía como los culpables de presidir “una cultura arraigada de misoginia, acoso sexual y hostigamiento”.

Una investigación realizada por The New York Times analizó a más de 30 ejecutivos, empleados, contratistas y modelos actuales y anteriores de Victoria’s Secret, así como otros documentos judiciales con el fin de desenmascarar lo que parecía una industria de ensueño. El estudio demostró que Ed Razek, quien fue durante décadas el ejecutivo principal de la compañía matriz de la firma (‘L Brands’), contaba con una gran lista de quejas por parte de las modelos que denunciaban sus conductas inapropiadas.

“Intentó besar a las modelos. Les pidió que se sentaran en su regazo. Se tocó la entrepierna antes del desfile de moda de Victoria’s Secret 2018”, detallaba una de las denuncias realizadas anónimamente. El diario también indica que el fundador y director de ‘L Brands’, Leslie Wexner, estaba al tanto de todo pero en lugar de apoyar a las jóvenes opto por responder con represalias.

Una de las modelos que se animó a mostrar su identidad fue la canadiense Andi Muise, quien contó a NYT que Victoria’s Secret había terminado su contrato con ella después de que la joven rechazara las insinuaciones de Razek. Así mismo, el diario afirmó que en varios ocasiones Wexner había hablado de forma degradante sobre las mujeres.

Eso fue confirmado por una ex relacionista pública de la compañía: “De este abuso solo se reían y se aceptó como normal. Fue casi como un lavado de cerebro. Y cualquiera que intentara hacer algo al respecto no era ignorado, era castigado”, declaró Casey Crowe a NYT.

Ed Razek se retiró de ‘L Brands’ el año pasado y Wexner está planeando seguir sus pasos, después de la futura venta de su compañía. Mientras tanto, el actual portavoz de la matriz, Tammy Roberts, declaró en nombre de los directores de la junta que la empresa esta completamente enfocada en el gobierno corporativo, el ambiente de trabajo y las prácticas de cumplimiento, afirmando que habían hecho grandes avances.

“Lamentamos cualquier instancia en la que no logramos este objetivo y estamos totalmente comprometidos con la mejora continua y la responsabilidad completa”, concluyó Roberts sin dar mayor respuesta sobre los informes publicados por The New York Times.

Por su parte, Razek ha respondido a través de un correo que todo ha sido un malentendido: “Las acusaciones en este informe son categóricamente falsas, mal interpretadas o fuera de contexto. He tenido la suerte de trabajar con innumerables modelos de talla mundial y profesionales talentosos, y me enorgullece el respeto mutuo que nos tenemos el uno al otro.” Por el contrario, Wexner ha optado por mantener silencio.

VIDEO RECOMENDADO

DJ peruano hizo un remix de 'Tusa' y 'Así es el amor'. (Facebook)

TE PUEDE INTERESAR