El video de Janna Breslin bañándose en la nieve arrasa en Instagram

La modelo y entrenadora personal estadounidense Janna Breslin viene cautivando a sus miles de seguidores con las publicaciones que realiza en su cuenta de Instagram. En esta ocasión la modelo fitness compartió tres videos que han llamado la atención entre los cibernautas y en los que se les ve jugando con la nieve en bikini.



Hoy, la también terapeuta nutricional, se encuentra en su mejor nivel después de haber superado una dura enfermedad con la que luchó durante más de dos años. La oriunda de California se mostró feliz y con ganas de continuar dentro del mundo del fitness y seguir demostrando que mantiene su estado físico en Instagram.



"¡Tuve que aprovechar esta nieve fresca! ¿Quién es fan aquí de la crioterapia? Ahora les cuento los beneficios", preguntó Janna Breslin a sus más de 670 mil seguidores de Instagram. La chica fitness de 27 años comenzó el video con un abrigo y un par de orejeras para, posteriormente, quitárselo y arrojarse sobre la nieve.



"Crioterapia, duchas frías, baños de hielo, etcétera. ¡Todos estos métodos han demostrado ser beneficiosos para mejorar su salud!", detalló la entrenadora personal certificada por NASM (la academia de personal trainers) y enumeró en Instagram algunos de sus beneficios: "Reduces el dolor y la inflamación, acelera la regeneración de los tejidos, deshace el dolor muscular, quema toneladas de calorías, mejora la circulación sanguínea", entre otras.



Janna Breslin disfruta de su saludable estilo de vida y su popularidad en Instagram después de sortear una rara y dura enfermedad, la cual le llevó poco más de dos años combatirla. En una publicación anterior a los mencionados videos, la también terapeuta nutricional contó en detalle el calvario que vivió por varios meses.



"2015 al presente: después de un año de una docena de infecciones inexplicables, fui a ver a un médico naturópata (…) Me dijeron que tenía toxicidad por mercurio y metales pesados, 39 alergias a los alimentos, intestinos gravemente dañados, desequilibrios hormonales, problemas de metilación (no deshacerme de toxinas) y células cancerosas activas (…) Tuve varios problemas de salud que finalmente me llevaron a perder peso. Básicamente mi cuerpo se estaba desmoronando", contó en una de sus publicaciones en Instagram.