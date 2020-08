Ana de Armas es uno de los rostros más nuevos de Hollywood. Con una rápida busca en Google podemos ver que participó en películas como ‘Knives out’ (2019), ‘Blade Runner: 2049’ (2017), ‘Exposed’ (2016), por nombrar algunas y actualmente mantiene una relación sentimental con el conocido actor Ben Affleck . Sin embargo, algo que solo sus seguidores conocen de ella es que una de sus grandes pasiones es la comida.

En una entrevista para The Late Late Show with James Corden que ofreció en 2017, y que puede encontrarse en su canal de YouTube , la actriz habló sobre el choque cultural que experimentó cuando se mudó de su natal Cuba a España cuando cumplió los 18 años de edad, sobre todo al encontrarse con cosas nuevas que veía (y probaba) por primera vez en su vida como las golosinas, un gusto que no cualquiera puede darse en un país comunista como Cuba.

“Cuando me mudé a España, me obsesioné con comprar dulces, gomitas, helados, donas y todo eso, así que llegó un momento en el que tuve que ponerle un alto”, dijo De Armas. Si bien le encanta el arroz, los frijoles y el pollo (ingredientes base de la gastronomía cubana), donde creció no habían golosinas por lo que probarlas por primera vez fue algo inolvidable.

Otra cosa que dejó perpleja a Ana de Armas fueron los productos enlatados, algo con lo que confiesa se obsesionó. “Hasta ese momento solo había visto las sardinas así que abrir una lata de maíz, sopa o cualquier cosa que tuviera adentro para mí era algo muy fácil de comer. No tenía que esperar que se cocinara en una olla a presión por tres horas”, confesó.

Pero si te preguntas cuál es la comida favorita de Ana de Armas nos damos con la sorpresa que no tiene nada que ver con la gastronomía cubana ni española ya que se ha declarado fanática de la japonesa, especialmente del sushi (plato basado en arroz aderezado con vinagre de arroz, azúcar y sal y combinado con otros ingredientes como pescado crudo, mariscos, verduras, etc.)

¿Quién es Ana de Armas?

Nacida el 30 de abril de 1988, Ana Celia de Armas Caso es una actriz hispano-cubana que comenzó su carrera en la adolescencia en su natal Cuba y es recordada por su papel en la telenovela Una rosa de Francia (2006). A los 18 años, se mudó a Madrid, España, y protagonizó el popular drama juvenil El Internado durante seis temporadas (2007 a 2010).

Después de mudarse a Los Angeles, Ana de Armas participó en películas como Knock Knock (2015), War Dogs (2016) y Hands of Stone (2016) pero ganó notoriedad por su participación en Blade Runner 2049 (2017). Gracias a su actuación en Knives Out (2019) fue nominada como Mejor Actriz de Comedia o Musical en los Premios Golden Globe, según Wikipedia.

