Antes que Ross y Rachel en ‘Friends’ sean inmortalizados como, bueno, “Ross y Rachel”, el personaje que lanzó a la fama a Jennifer Aniston tuvo una pareja que caló hondo en el imaginario de los seguidores de la exitosa serie de Warner Bros., que en el 2019 celebró su 25 aniversario y, para este año, su elenco tiene planeado protagonizar un esperado episodio de reunión, cuya grabación se ha visto postergada por la pandemia del coronavirus.

Si no tienes idea de quién estamos hablando pues te presentamos a Cosimo Fusco, el actor italiano que dio vida a ‘Paolo’ durante la primera temporada de ‘Friends’ como el novio extranjero de Rachel (Jennifer Aniston). En los cuatro episodios en los que apareció, el rival sentimental de Ross (David Schwimmer) atrajo bastante la atención ya que, a diferencia del resto del reparto, hablaba en su idioma natal y muy poco en inglés.

Pero, ¿cómo llegó Fusco a ‘Friends’? De acuerdo a una entrevista que ofreció al Today Show, el actor dijo que todo comenzó con una llamada de su representante en 1994 sobre un programa de la cadena NBC “nuevo del que nadie sabía nada” y que cuando llegó hasta los estudios de Warner Bros. donde se grababa la serie para conversar con el productor, se sorprendió cuando le pidieron que “improvisara” sus diálogos.

“Me mostré algo escéptico porque mi inglés en ese entonces no era tan bueno como lo es ahora, seamos honestos. Pero me dijeron que no hablara nada de inglés. Y dije, ‘Wow’. ‘Sí, di cualquier cosa que quieras en italiano’”, rememoró Fusco, pasando a revelar que la mayor parte de lo que Paolo decía en italiano en la pantalla chica había sido inventado por él.

¿Qué era lo que decía Paolo en italiano en Friends?

Por ejemplo, Fusco recordó una escena del episodio 7 titulado “The One with the Blackout” cuando se le ve parado mirando la venta junto a Rachel y le dice en italiano: “Mira la Luna, mira las estrellas, mira todas las cosas hermosas y mírate a ti”. “Solo dije eso y caló profundamente en la mente de todos”, precisó el actor.

“Y cuando Ross dice ‘Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah’. Eso fue genial. Y tengo que decir que fue justo para mí. Simplemente inventé esas líneas que encajaban en el momento”, confesó el actor, que dijo que otro de los beneficios de su actuación en ‘Friends’ fue el besar a Jennifer Aniston, algo que se convirtió en algo muy importante para él en los años venideros.

Paolo y Rachel en Friends

“Jennifer (Aniston) se convirtió en la importante y talentosa actriz que es. Todo el tiempo me preguntan: ‘Pero, ¿qué tal estuvo Jennifer? ¿Cómo se sintió?’, y yo digo ‘Hey, ella era una joven mujer adorable y amorosa. Una actriz muy talentosa’”, señaló Fusco, al tiempo que dijo que se divirtió mucho grabando con todo el elenco.

“Y creo que esa es la razón por la que caló en la mente y el corazón de la gente, porque estuvo muy bien escrito y muy bien actuado. Todo fue realmente excelente al respecto”, agregó, resaltando la capacidad actoral de David Schwimmer, a quien calificó de “increíblemente talentoso” por su forma de interpretar al pretendiente celoso de Rachel.

“La combinación de los seis era asombrosa, la química era asombrosa. Y todos fueron sumamente generosos conmigo, porque entendieron que en aquel entonces solo era un joven de Italia que fue prácticamente arrojado al set de una sitcom”, manifestó Fusco, que no se imaginaba el éxito que ‘Friends’ llegaría a tener con el paso del tiempo.

El principio del fin de ‘Paolo’ en Friends

Al ser consultado sobre cómo se escribió la salida de su personaje al insinuarse a Phoebe (Lisa Kudrow) cuando le hacía un masaje, Cosimo Fusco dijo que fue algo divertido porque se sintió “un poco avergonzado porque tenía que tocarle los glúteos” a la actriz que en la trama le confiesa lo que Paolo le hizo y ella es la que decide romper la relación que tenían.

“Conversé con el productor y básicamente le dije que no quería sobrepasarme pero luego trabajamos en ello y echamos a reír, estábamos conforme con el resultado final. Y ella también. Así que no pasó nada más de lo que se vio. Fueron momentos joviales, divertidos y fue realmente comedia pura real. Así que, básicamente, tuve que dejarme llevar”, dijo.

Paolo y su famosa frase “¡Nora Bing!” en Friends

Otra de las cosas por las que Cosimo Fusco es uno de los personajes secundarios más recordados de ‘Friends’ es por su acento y peculiar modo de entonar las palabras. Un ejemplo de ello se ve en el capítulo 11 “The One with Mrs. Bing” donde Morgan Fairchild interpreta a la madre de Chandler (Matthew Perry), quien es una exitosa escritora de novelas eróticas.

“En ese mismo episodio, hubo algo que se convirtió en una especie de remate cómico. En un determinado momento, la madre de Chandler estaba en televisión y entro a escena con ese modo tan particular de Paolo para hablar: ‘¡Ah! ¡Nora Bing!’. Y ese ‘Nora Bing’ se convirtió en la cosa más graciosa que nos decíamos entre nosotros”, precisó.

¿En quién se inspiró Cosimo Fusco para interpretar a Paolo en Friends?

Sobre la fuente de inspiración para su personaje en Friends, Cosimo Fusco contó que intentó emular a Fabio Lanzoni, mejor conocido por su nombre de pila Fabio, un actor ítaloestadounidense, que a su vez se desempeñó como modelo de modas y de portadas de novelas románticas durante la década de 1980 y 1990.

“Quise parecerme un poco a él. Me pareció un poco atroz pero apropiado para mi personaje ya que tenía que ser un tipo algo cursi con el suéter metido en los pantalones, lo cual era algo que jamás hubiera hecho pero que disfruté mucho cuando interpreté ese papel. Me gustaría saber cómo se vería ahora después de 25 años y cómo se presentaría a sí mismo”, reflexionó.

¿Por qué Friends fue tan exitosa?

Para Fusco, el éxito de Friends radicaba en “la combinación de los individuos y las temáticas” que abordaban. “Es el entrar a la adultez y lidiar con los problemas de los demás porque creo que todos podemos identificarnos con sus problemas. Con el pasar de los años, uno va madurando pero todos siguen siendo jóvenes de corazón”, precisó.

“Así que, en cierta forma, si ves un episodio de Friends a una edad madura, puedes todavía reír con las cosas que abordan. Todavía te reconoces a ti mismo allí”, finalizó el actor, que tuvo pequeñas apariciones en series y películas en Estados Unidos después de su salida de la recordada sitcom -cuyas repeticiones puedem verse por los canales de cable Warner Channel para Latinoamérica y TBS en Estados Unidos, y vía streaming a través de Netflix y HBO Max-. Actualmente, vive en Roma.

¿Quién es Cosimo Fusco?

Nacido en la ciudad de Matera, Italia, Cosimo Fusco fue educado en Los Angeles, Roma y Paris; y es políglota ya que domina el italiano, el inglés y el francés. Además de Friends, también actuó en series y películas italianas, alemanas y estadounidenses. Entre 2008 y 2009, Fusco Interpretó al juez Somaschi en la serie italiana series The Good and the Bad (Il bene e il male), informa su página en Wikipedia.

