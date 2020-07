‘Friends’ es, sin lugar a dudas, una de las sitcoms más exitosas de los últimos tiempos desde su estreno hace más de 25 años en la televisión de Estados Unidos. A lo largo de sus 10 temporadas, este programa dejó incontables momentos que son recordados hasta la fecha por su enorme legión de seguidores en todas partes del mundo gracias al Internet.

Precisamente, uno de los temas más debatidos por los fans de Friends a lo largo de los años es si Ross y Rachel, personajes interpretados por David Schwimmer y Jennifer Aniston, respectivamente, estuvieron o no en un “break” en su relación cuando el primero de ellos tuvo “una aventura de una noche” con otra mujer durante la tercera temporada del show.

Ross intentó justificar el haberse acostado con Chloe, la conocida “chica de la fotocopiadora”, porque pensaba que Rachel había terminado con él; sin embargo, esta última quedó con la impresión que Ross definitivamente le había sido infiel. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Ross fue o no el villano de esta intermitente historia de amor entre dos de los personajes más queridos de Friends?

Lo que se sabe es que esta controversia no solo se limitó a esos típicos argumentos interminables a favor/en contra que uno encuentra en Internet sino también a un análisis cuantitativo para determinar cuál de los dos verdaderamente tiene la razón, arrojando un resultado que dejó sin palabras a más de un fanático de Friends. ¿Estás listo para descubrir quién tuvo la razón todo este tiempo?

¿Qué piensa la gente sobre el famoso “We were on a break” de Friends?

El portal de citas Plenty of Fish realizó un sondeo a 1,800 fans solteros de Friends para que ayudaran a encontrar la respuesta a esta disputa lleva más de dos décadas dividiendo opiniones. En conclusión, para un 60 % de los encuestados, Ross NO engañó a Rachel cuando se dieron una “pausa” en la serie que en su momento fue transmitida por NBC y ahora puede verse por Warner Channel, TBS, Netflix y próximamente HBO Max.

Sin embargo, esta postura varía si la separamos por el género de los participantes de la encuesta. Es así que descubrimos que un 44 % representado por mujeres se puso de lado de Rachel al señalar que Ross sí le había sido infiel frente a un 36 % de los varones que opinaban absolutamente lo contrario.

Pero, ¿qué significa realmente estar en un “break” con alguien? Para el 38 % de los solteros del sondeo de Plenty of Fish se trata de una relación abierta mientras se van descifrando las cosas; mientras que para el 33 % es que la pareja sigue junta y en una relación monógama. El 29 %, en cambio, piensa que es cuando uno rompe con alguien/puede cortejar a otras personas.

En el caso de Ross y Rachel, eventualmente la pareja logra reconciliarse y retoman la relación pero vuelven a terminar con un acalorado intercambio de palabras que dio pie a la famosa frase “We were on a break!” (¡Nos habíamos dado un tiempo! traducida al español). Al final, ambos incluso llegan a casarse el uno al otro (pero su fugaz matrimonio acabó en divorcio) y convertidos en padre de una niña a la que llamaron Emma.

David Schwimmer sobre si Ross fue o no infiel en Friends

Para ir al meollo de un asunto siempre es mejor hablar con los protagonistas de la polémica y, en este caso, el único que se ha atrevido hasta el momento a opinar sobre este famoso debate es David Schwimmer, quien ofreció su punto de vista en una reciente entrevista para el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

“¿Puedes decir en este momento, David Schwimmer, si realmente estaban o no en un break?”, preguntó Fallon a Schwimmer sobre esta polémica en la que se ha visto envuelto durante todo este tiempo el personaje de Ross que interpretó en Friends. “Eso ni siquiera se pregunta, ellos estuvieron en un break”, respondió el entrevistado de forma categórica.

Pero la conversación no solo se centró en el famoso “We were on a break!”, frase que se repitió en más de una ocasión a lo largo de la popular sitcom, sino en los actuales proyectos de David Schwimmer en la actuación así como la actualización del esperado episodio de reunión con el elenco de Friends, cuya grabación fue pospuesta por la pandemia del COVID-19.

“Este especial no tiene libreto. Básicamente es una entrevista divertida con algunas sorpresas pero se suponía que iba a realizarse a mediados de agosto pero, sinceramente, esperaremos unas semanas más si todos estamos de acuerdo que realmente sea lo suficientemente seguro para hacerlo. Y si no, esperaremos hasta que lo sea”, precisó el actor de 53 años de edad.

