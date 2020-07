En un pueblo italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco en una humilde morada. Se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá pero un día la tristeza llega hasta su corazón. Mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. ¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí! ¡Adiós, mamá, pensaré mucho en ti! ¡No te olvides, mamá, que aquí tienes tu hogar! ¡Si no vuelves, pronto iré a buscarte donde estés! ¡No me importa donde vayas, te encontraré!

Si eres de los que no cantó mientras leía el primer párrafo de esta nota, no te preocupes que eso quiere decir que no eres parte de la población de riesgo pero si quieres descubrir quién es ese personaje del que todos los nacidos en el siglo pasado han mencionado alguna vez en una conversación, aquí te compartimos todo sobre el viaje que emprendió Marco, el niño más aventurero de la historia del anime desde los Apeninos italianos a los Andes argentinos con la única consigna de encontrar a su madre.

¿Por cuántos países viajo Marco durante los 52 episodios que duró la serie animada? ¿Cuántas ciudades visitó en su aventura acompañado del mono Amenis (o Ameni, aunque en el doblaje español era conocido como Amedio)? Estas y otras interrogantes será respondidas en este viaje nostálgico a la época de los ahora extintos bloques infantiles en la televisión de señal abierta, que solían entretener a grandes y chicos por las tardes y las mañanas de los fines de semana.

¿Quién es Marco?

Haha o Tazunete Sanzenri (母をたずねて三千里 traducido al español como Tres mil leguas en busca de mamá) es una serie animada que fue emitida originalmente en Japón en 1976, como parte del bloque World Masterpiece Theater de Nippon Animation, que adaptaba obras o clásicos literarios a la televisión, detalla Wikipedia. Fue doblada a varios idiomas y se convirtió en un éxito instantáneo en países como Irán, Portugal, Brasil, Perú, España, Venezuela, Colombia, Alemania, Chile, Turquía, Malasia, el Oriente Medio e Israel.

Marco se basó en un relato breve de ficción incluido por Edmundo de Amicis en su novela Corazón (Cuore), publicada en 1886, titulado Marco, de los Apeninos a los Andes, que narra la historia del prolongado y enrevesado viaje de un niño de 13 años llamado Marco desde Italia hacia Argentina, en busca de su madre, que había cruzado el charco dos años antes para poder trabajar y dar una mejor vida a su familia. Esta narración también aporta una cruda visión de la emigración italiana que tuvo lugar durante el siglo XIX y principios del XX.

La trama de Marco comienza cuando el menor deja de recibir las cartas que su madre le escribía y, al querer saber si le había ocurrido algo malo, se decide embarcarse en una aventura para reunirse con ella. Su padre -que en la serie animada trabaja como médico en una clínica pero que en el libro es un hombre arruinado y lleno de deudas- acepta que vaya solo a buscarla. Después de varias aventuras, decenas de lugares visitados y amigos hechos en el camino, Marco se reúne con su mamá, quien está gravemente enferma.

Si bien los médicos prácticamente habían agotado todos sus esfuerzos para curarla, la madre de Marco prácticamente vuelve a la vida cuando recibe el ansiado abrazado de su hijo. Al final de la escena en la que se recupera de una operación, Marco dice que quiere convertirse en médico cuando sea mayor y que volverá a Argentina para ayudar a todos los inmigrantes que necesiten ayuda. Cuando recobra la salud, ambos emprenden tiempo después el viaje de vuelta hacia Génova.

¿Cuál fue la ruta que siguió Marco?

Génova

Marco parte de Génova, ciudad ubicada al norte de Italia donde vive junto a su padre y su hermano tras la partida de su madre hacia Argentina para encontrar trabajo sirviendo en una casa. Durante un tiempo recibe cartas de su madre, pero al cabo de un año, las comunicaciones cesan tras recibir una misiva en la que se daba cuenta de problemas de salud, desatando una situación de preocupación e incertidumbre que obligó al pequeño a emprender su travesía.

Los Apeninos

Si bien vivía en Génova, los Apeninos hacen honor al relato en que fue basada la serie animada de Marco. Para muchos, estos increíbles parajes increíbles de Italia son el auténtico punto de partida de la aventura de Marco para encontrar a su madre quien finalmente decide viajar a Argentina al tratar de conseguir sin éxito noticias de ella a través del Consulado italiano en Buenos Aires. Al cumplirse dos años de su viaje al país sudamericano, Marco emprende el viaje de 27 días que debían pasar los emigrantes de aquel entonces a bordo de grandes buques mercantes.

Buenos Aires, Rosario, Córdoba y los Andes

Marco cruzó el charco en barco para buscar a su madre y, a su llegada a la capital argentina, no consigue encontrarla pues la familia para la que trabajaba se mudó hacia Córdoba. Tras pasar una noche en el Barrio de La Boca, se dirige al Río Paraná, con destino a Rosario, desde donde le dijeron que le sería más fácil llegar a Córdoba. Ante los problemas que vivió y la falta de dinero para pagar el ferrocarril que le llevaría hacia su destino, Marco logra embarcarse gracias a la ayuda de un grupo de emigrantes italianos.

Sin embargo, los problemas de Marco no terminaron al llegar a Córdoba pues al llegar a la casa del ingeniero Mequínez, la persona para la que trabaja su madre, descubre que, una vez más, la familia se había mudado pero esta vez con destino a Tucumán. Al convencer a un comerciante que se dirigía a Santiago de Chile para que lo acercara lo más posible a su destino, viajó durante más de dos semanas en un carro tirado por bueyes que lo dejó junto a la Cordillera de los Andes desde donde viajó a pie hasta Tucumán.

Tucumán

Cuando llegó a la ciudad conocida como ‘El Jardín de la República’, y tras dirigirse a una finca situada a un día más de camino, Marco finalmente encuentra a su madre, aunque enferma y prácticamente desahuciada por los médicos sino se sometía a una operación lo más pronto posible pero, al encontrarse tan alejada de su familia, la mujer había perdido toda esperanza; sin embargo, la llegada de su hijo era la medicina que necesitaba ya que le devolvió la ilusión de vivir y, una vez que su salud se restableció, emprendieron el regreso a casa.

