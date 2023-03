Ke Huy Quan y Harrison Ford son las estrellas de la película ‘Indiana Jones y el templo de la perdición’, la cual se estrenó en 1984. Como estos actores se volvieron a ver en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) por los Premios Oscar 2023, varias personas consideraron que tuvieron una reunión de la clásica cinta de aventura.

Los dos se pararon sobre el gran escenario luego que Harrison anunciara que el film ‘Everything Everywhere All At Once’ había ganado el Oscar a la Mejor Película. El actor vietnamita-estadounidense, que trabajó en dicha película, no pudo ocultar su emoción en ese entonces. Tanto así que fue hacia los brazos de Ford para que ambos se dieran un gran abrazo.

Un video viral publicado en YouTube por el canal de El Mundo permite apreciar esa conmovedora escena. Steven Spielberg, director de ‘Indiana Jones’ que estaba presente en el Dolby Theatre, observó el momento y aplaudió con una gran sonrisa en su rostro.

Mira aquí el video viral

La ceremonia de los Premios Oscar 2023 nunca será olvidada por Ke Huy Quan, quien además de celebrar que ‘Everything Everywhere All At Once’ fue catalogada como Mejor Película, festejó al llevarse el Oscar a Mejor Actor de Reparto.

El mensaje de Ke Huy Quan al ganar el Oscar como Mejor Actor de Reparto

“Mi madre tiene 84 años y está en casa viéndome. ¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Mi viaje empezó en un bote. Viví un año en un campo de refugiados y, de alguna forma, he acabado aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. ¡Este es el sueño americano!”, expresó el actor teniendo el Oscar en sus manos.

Síguenos en nuestras redes sociales: