No hay duda que los asistentes virtuales como Siri y Alexa han facilitado nuestras vidas. Bueno, al menos para la pequeña Moraima era así hasta que intentó pedirle ayuda a Siri y esta no pudo entenderla. ¿El motivo? La niña de tres años hablaba en gallego.

Si bien es cierto que la asistente de Apple tiene numerosos idiomas para poder ser utilizada en todo el mundo, lo cierto es que Gallego no es uno de ellos. Tal vez sea por su parecido al español, pero aún Siri no se ha adaptado para este lenguaje y no puede entender las frases en gallego.

Así lo demostró Alexandra Fisteus, una residente de Curtis que grabó a su hija Moraima de tres años que tenía un gran problema con Siri. Al parecer, la niña quería interactuar con su tablet y la asistente virtual no hacía más que repetir “Lo siento, no puedo entenderte, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte?”.

Ahora, no es la primera vez que Moraima hablaba con Siri. por lo que es gracioso ver como la pequeña se sorprendía de que la asistente no la entendía. “Puedes ayudarme a recoger las cosas” le preguntaba en gallego, pero Siri volvía a responder lo mismo una y otra vez.

Finalmente, la pequeña se da cuenta de lo que pasaba y le dice “Es que yo hablo en gallego, ¿sabes?”, pero al final Siri sigue sin responder correctamente mientras la madre se ríe al grabar el video. El video ha sido visto más de 128 mil veces según La Vanguardia, y aunque es divertido, presenta un gran problema del asistente virtual que aún no cuenta con el gallego en su sistema.

