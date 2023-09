Shakira no deja piedra sobre piedra, y en el videoclip de su nuevo tema ‘El Jefe’, en el que colabora con el grupo regional mexicano Fuerza Regida, tiene “recados” para todos. La colombiana, que dedica la canción a Lili Melgar, la niñera de sus hijos que supuestamente le advirtió de la infidelidad de Gerard Piqué, se dirige a su exsuegro y se burla sutilmente de la madre del exfutbolista.

En este nuevo tema de la barranquillera hay una clara referencia a Joan Piqué, el abuelo paterno de sus hijos Milan y Sasha. ‘’Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura’', canta Shakira. Aunque el empresario tiene tan solo 63 años y está bien de salud, la amiga de Karol G quería dedicarle este afilado dardo.

El sutil dardo de Shakira a la mamá de Piqué

Sin embargo, otro de los “recados” iba dirigido a Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, y los fans se dieron cuenta del mensaje oculto. Su mensaje se resume en el dicho popular Bicho malo nunca muere y lo dice en un momento clave del videoclip. Mientras canta esta estrofa, Shakira recrea la famosa escena en la que Montserrat le mandó callar cuando volvían de la gala en que Piqué recogió el premio a Mejor deportista catalán del 2015. Ahora sus compañeros intentan silenciarla, pero ella no se deja.

El video viral, grabado en enero de 2016, muestra a Montserrat agarrando a Shakira de la cara y haciéndole gestos de silencio. En la grabación, que se volvió a viralizar a principios de 2023, no se aprecia lo que le decía pero se ve que Piqué no reacciona ni dice nada y deja hacer a su madre.

“Ya decía yo que la escena me sonaba de algo”, “La entiendo y que saque más canciones!!!”, “Asi mismo. Shakira se quedó corta. Debió haber dicho más”, “Ah caray ajajajaj no me había dado cuenta de este detalle, q genia Shakira!!!!”, “Esta mujer está inteligente, yo no me acordaba de eso!! Y cuando lo vi en el video dije porque la callan!!!”, “mi shaki es tan acuario, la amo”, fueron algunos de los comentarios.

Shakira ya mencionó a la madre de Piqué en la canción con Bizarrap, aunque en esa ocasión no fue tan sutil. “Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, canta en su sesión con el argentino en relación a los marrones que le dejó tras dejar la familia para continuar su relación con Clara Chía.

“EL JEFE”: VIDEO OFICIAL DE SHAKIRA Y FUERZA REGIDA

