Creada y dirigida por Ryan Murphy (“American Horror Story”), “Vigilante” (“The Watcher” en su idioma original) es una serie de Netflix que cuenta la historia de una familia que se muda a la casa de sus sueños, pero que comienzan recibir inquietantes cartas que transforman sus planes en una pesadilla.

La ficción protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale se basa en hechos de la vida real que se publicaron por primera vez en un artículo en The Cut del mismo nombre en 2018.

Mia Farrow, Noma Dumezweni, Joe Mantello, Richard Kind, Terry Kinney, Margo Martindale y Jennifer Coolidge son los actores que completan el elenco principal de “Vigilante”, pero ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “VIGILANTE”

1. Naomi Watts como Nora Brannock

Naomi Watts, quien participó en películas de terror como “The Ring”, “Funny Games” y la nueva versión de “Goodnight Mommy”, da vida a Nora Brannock, una mujer que junto a su esposo se muda a nuevo hogar en un idílico suburbio de Nueva Jersey. Todo parece perfecto hasta que recibe una perturbadora carta.

Naomi Watts como Nora Brannock en la serie "Vigilante" (Foto: Netflix)

2. Bobby Cannavale como Dean Brannock

Bobby Cannavale, mejor conocido por papeles protagónicos en proyectos como “Third Watch”, “Vinyl” y “Mr. Robot”, asume el rol de Derek Broaddus, el esposo de Nora y el responsable de proteger a su familia del “Vigilante”.

Bobby Cannavale como Dean Brannock en la serie "Vigilante" (Foto: Netflix)

3. Mia Farrow como Pearl

Mia Farrow, reconocida por ser la protagonista de la clásica película de terror “Rosemary’s Baby”, es la encargada de interpretar a Pearl, una de las sospechosas vecinas de la familia Brannock.

Mia Farrow como Pearl en la serie "Vigilante" (Foto: Netflix)

4. Margo Martindale como Mo

Margo Martindale, que participó en películas como “Walk Hard: The Dewey Cox Story”, “The Hours”, “Million Dollar Baby”, “Uncle Frank”, “Dead Man Walking”, “The Firm”, “Lorenzo’s Oil”, “The Rocketeer”, “First Do No Harm”, “Eye of God”, “Win Win”,” Orphan”, “The Savages” y “Hannah Montana: The Movie”, encarna a Mo, otra vecina de Dean y Nora.

Margo Martindale como Mo en la serie "Vigilante" (Foto: Netflix)

5. Jennifer Coolidge como Karen Calhoun

Jennifer Coolidge, conocida por interpretar a la mamá de Stifler en las películas de “American Pie” y a Paulette Bonafonté Parcelle en la serie de películas “Legalmente rubia”, da vida a Karen Calhoun, la agente inmobiliaria que ayuda a los Brannock.