“Vigilante” (“The Watcher” en su idioma original) es una serie de terror que llegó el 13 de octubre a Netflix, donde se posicionó en el top 10 de las más vistas. Y es que esta ficción ha despertado la atención de los usuarios de la plataforma de streaming por su atrapante historia basada en hechos reales que se publicaron por primera vez en un artículo en The Cut del mismo nombre en 2018.

En “Vigilante” vemos que Nora y Dean Brannock comienzan a recibir perturbadoras cartas tras mudarse a la casa de sus sueños en Nueva Jersey, mientras que, en la vida real, en 2014, Derek y Maria Broaddus, pasaron por la misma situación luego de comprar una propiedad de 1.3 millones de dólares en 657 Boulevard en Westfield.

“The Watcher”, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, se grabó en una casa que retrata lo que vivieron los esposos Broaddus tras mudarse a la casa de sus sueños en Westfield, Nueva Jersey. Entonces, ¿qué vivienda se utilizó para grabar la serie de Netflix? Aquí te lo contamos.

“Vigilante” está aterrorizando a todos sus espectadores con una historia basada en hechos reales (Foto: Netflix)

¿DÓNDE QUEDA LA CASA USADA PARA “VIGILANTE”?

La casa principal para grabar la serie “Vigilante” está ubicada en Warriston Lane en Rye, según el asistente de ubicación John Papovitch, quien fue el enlace entre los equipos de filmación y los propietarios.

Según apunta el portal Ctinsider, todo el bloque Warriston en Rye y el vecindario en Mamaroneck se utilizaron para filmar la serie de Netflix.

“El dueño de nuestra casa Rye tenía perros adorables que eran extremadamente entretenidos”, declaró Papovitch a los medios.

La serie "Vigilante" está creada por Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix (Foto: Netflix)

Cabe señalar que el Coveleigh Club in Rye sirvió como el club de campo que visitan los personajes principales de la serie, así como otra mansión cerca del “centro principal” de Yonkers.

Papovitch reveló también que la estación de policía de Tuckahoe en Yonkers aparece como una estación de policía en el programa.

La serie de misterio y suspenso “Vigilante” se estrenó el 13 de octubre en Netflix (Foto: Netflix)

La tienda de comestibles “DeCicco & Sons” en Larchmont y una tienda de novias en Yonkers también aparecieron en la serie. Además, hay un par de referencias de Connecticut en el programa de televisión, incluidas menciones de Stamford y New Haven.

No solo se filmó “The Watcher” en Westchester, también se realizaron filmaciones de otros programas como “American Horror Story”, “Law & Order: Special Victims Unit”, “Only Murders in the Building” y “FBI: Most Wanted”.