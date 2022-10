“Vigilante” es una nueva serie que se ha sumado al catálogo de Netflix y, probablemente, el aspecto más aterrador es que está basada en la vida real. Recientemente, las protagonistas, Naomi Watts y Jennifer Coolidge, confesaron qué fue lo que las llevó a formar parte de este proyecto.

La serie fue creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Los productores y guionistas están dejando huella en la televisión por medio de incontables programas muy populares entre el público.

Algunos de ellos han sido “Glee”, “Scream Queen” y la reciente historia del asesino en serie “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”.

Además, Ryan Murphy también ha sido la mente detrás de “American Horror Story”, “Pose”, entre otros populares títulos que llevan una marca cinematográfica representativa del cineasta estadounidense.

“Vigilante” tiene un reparto de primera, con personalidades como Bobby Canavale, Margo Martindale, Naomi Watts y Jennifer Coolidge.

¿POR QUÉ NAOMI WATTS ACEPTÓ FORMAR PARTE DE “VIGILANTE”?

Naomi Watts confesó que el principal motivo por el que aceptó formar parte de “Vigilante” fue por uno de sus creadores: Ryan Murphy. En una entrevista con Collider, la actriz de “Lo imposible” aseguró que confía tanto en el productor que sabía que cualquiera de sus series sería interesante.

“Cuando llama Ryan Murphy, es un buen día. Es un buen momento, no importa por qué llame. Con suerte, si eres actor, él te está llamando con una oferta, y de hecho lo fue”, explicó la intérprete de 54 años

Una vez que se familiarizó con la historia en la que se basa “Vigilante”, Watts supo que era una narrativa interesante que conectaría con el público.

“Lo encontré profundamente convincente e imaginé cómo podría ser una gran historia para que la audiencia se aferrara a ella. Cualquiera podría encontrarse en esta misma situación, y sería bastante desalentador e inquietante”, agregó.

Jennifer Coolidge, Naomi Watts y Bobby Cannavale en la serie "Vigilante" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ JENNIFER COOLIDGE QUISO PARTICIPAR EN “VIGILANTE”?

Por su parte, Jennifer Coolidge también se vio fuertemente influenciada por el equipo que formaba parte de la serie. Si bien la participación de Ryan Murphy fue “emocionante”, en realidad fue la de Naomi Watts la que terminó de convencerla.

“Luego, por supuesto, descubrí que Naomi Watts estaba en eso, y eso realmente te ayuda a desear tener ese trabajo. Descubrí que mi personaje tendría muchas escenas con ella”, explicó la icónica actriz que dio vida a Paulette Bonafonte en “Legalmente rubia”.

Adicionalmente, la motivó el hecho de asumir un nuevo reto delante de cámaras. Para ella, las producciones de suspenso y terror tienen una magia especial, pues no resulta fácil calar de tal forma bajo la piel de la audiencia.

“Siento que de alguna manera hay tantas historias espeluznantes por ahí que cuando me asusto, me doy cuenta de que está sucediendo algo tan experto”, explicó a Collider. “Incluso si ya conoces la historia, pero la estás viendo y estás como, ‘Oh, Dios mío, esto me hace sentir tan incómodo’, esas son las historias que no olvido. Esas son las películas que no olvido. Nunca me habían pedido que hiciera uno de estos antes”.

TRÁILER DE “VIGILANTE”