La primera parte de la sexta y última temporada de “Vikings” (“Vikingos” en español) ha llegado a su fin y muchos esperan con ansias el estreno de los episodios restantes de esta última entrega después del giro inesperado del episodio ‘The Best Laid Plans’ (6x10). La exitosa producción de drama histórico es una de las series más elogiadas de los últimos años y ha logrado cautivador a un gran número de seguidores.

La serie de televisión, creada por Michael Hirst, está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok, (Travis Fimmel) uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica que saqueó Northumbria, Francia y Bretaña.

La exitosa serie de History emitió el final de la primera parte con la emisión del episodio ‘The Best Laid Plans’ (6x10). (Foto: History Channel)

Si no había ya suficiente con la muerte de Lagertha (Katheryn Winnick), el capítulo ‘The Best Laid Plans’ (6x10) que ponía final a la primera parte de esta temporada 6 ha albergado otro momento que han sorprendido a muchos a los fans.

¿Qué pasó en el final de la primera parte de la temporada 6 de “Vikings”? Esta vez se trata de Bjorn, uno de los personajes más importantes de la serie. A continuación, encontrarás spoilers del décimo capítulo de la sexta entrega.

Peter Frazén es el rey Harald Finehair en "Vikings" (Foto: History Channel)

¿REALMENTE MURIÓ BJORN EN EL FINAL DE MITAD DE LA TEMPORADA 6?

Después de una brutal batalla contra Rus, finalmente el lado de Bjorn y Harald perdió, siendo éste último muerto en combate y el hijo de Ragnar siendo apuñalado por el mismo Ivar (Alex Hogh Andersen), cayendo al suelo y aparentemente dado por muerto.

Sin embargo, gracias a una entrevista con TV Guide, el creador de Vikingos, Michael Hirst, ha salido al paso para arrojar algo de luz sobre el futuro del héroe protagonista.

“Bueno, no está muerto. ¿Lo está? Está muy muy muy malherido. No puedo decirte mucho pero lo que puedo decirte es que en el próximo episodio es extraordinario y varias cosas que creías que eran verdad al final de éste resulta no ser del todo cierta”, comentó.

Katherine Winnick es Lagertha en “Vikings” (Foto: History Channel)

Esto coincide sin duda alguna a lo dicho también recientemente por Alexander Ludwig sobre este inesperado momento del final de la primera parte en el que afirmaba que Bjorn volvería seguramente de alguna forma.

“Creo que es la gran pregunta, Hará que los fans sigan viéndola. Es verdad que no pinta bien para él. Te diré eso […] En los próximos 10 episodios, verás que incluso en la muerte, los dioses están de su parte”, declaró para TVGuide.

Alexander Ludwig como Bjorn en 'Vikings' (Foto: Instagram)

¿Pero es el mejor momento para que Bjorn muera en estos momentos a manos de Ivar? Ludwig lo tiene claro:

“No. En el contexto de su personaje, no. Pero también es como perfecto. Nadie se lo esperaba, por eso creo que es un giro genial. Es algo de lo que hablado con el creador de muchas maneras y dije que quería que Bjorn fuera apuñalado a manos de alguien como Ivar. Si no fuera Ivar, entonces habría sido por su propia mano o algo tan trágico que la audiencia empatizase”, declaró.

“Porque es muy obvio que Bjorn finalmente llegue y logre toda esta grandeza y derrote a su hermano y salve el día. Es algo que todo el mundo quiere. Por eso me gustó esa elección. Pero también te digo que no se irá sin pelear. Esté vivo o no, verás una versión de Bjorn de alguna manera”, agregó Ludwig.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ “VIKINGS” 6?

La sexta temporada de “Vikings” tendrá 20 episodios, que se emitirán en dos partes, comenzando con un estreno de dos horas. La segunda parte de la temporada está programada para el 2020.

En la sexta entrega del drama histórico la guerra entre los hijos de Ragnar Lothbrok por Kattegat tendrá un desenlace épico.

TRÁILER DE “VIKINGS” 6

El creador, Michael Hirst, declaró que la sexta entrega va a ser muy importante para Ivar y, en cierto modo, se va a hacer justicia con su historia.

"La temporada 6 le ha puesto en un contexto diferente y promete muchas sorpresas, muchos giros y desenlaces nada esperados. He disfrutado mucho escribiendo el final. Es una recompensa extraordinaria que no verías ni en un millón de años. Me sentí complacido por hacer justicia a algunos personajes”, dijo Hirst.

La serie se basó en las leyendas sobre Ragnar Lodbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica que saqueó Northumbria, Francia y Bretaña, y ya tiene fecha de estreno: se transmitirá el jueves 5 de diciembre, a las 23 horas, por FOX Premium Series y estará disponible al día siguiente mediante la app del canal.

La sexta será la última temporada de "Vikings" (Foto: Fox Premium)

VIDEO RECOMENDADO

Vikings 6x03: Lagertha