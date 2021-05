“Vikings” se convirtió en una de las series de televisión más exitosas de los últimos años. El drama histórico, creado y escrito por Michael Hirst para el canal History, se estrenó el 3 de marzo de 2013 y concluyó el 30 de diciembre de 2020, tras seis temporadas, con miles de seguidores en todo el mundo.

La ficción está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica, conocido por haber saqueado Northumbria, Francia y Bretaña. Aunque después de su muerte, el drama histórico siguió la historia de sus hijos y los conflictos en los que se vieron envueltos.

El primer episodio de “Vikings” es muy diferente en comparación con temporadas posteriores. Está ambientado en un par de ubicaciones y solo presenta a un par de personajes. Sin embargo, eso no significa que no esté repleto de premoniciones de eventos posteriores o de algunos de los primeros momentos que definieron a los personajes. En ese sentido, te contamos 5 cosas del primer capítulo que no habías notado antes.

El primer episodio de “Vikings” se estrenó el 3 de marzo de 2013. (Foto: Vikings / History Channel)

“VIKINGS”: 5 COSAS DEL PRIMER EPISODIO QUE NO HABÍAS NOTADO ANTES

5. LOS VIKINGOS COMIENZAN POR EL PRINCIPIO

Cuando comienza el primer episodio, obtenemos un subtítulo: Báltico oriental, 793 d.C. Para aquellos que nos adentramos en “Vikings” sin mucho conocimiento de la historia medieval, esta es solo una forma útil de establecer el escenario del espectáculo.

Sin embargo, para aquellos que ingresan a la serie con algún conocimiento sobre la historia de los vikingos reales, esa fecha tiene un significado muy específico. La mayoría de los historiadores consideran que el año 793 marca el comienzo de lo que ahora conocemos como la era vikinga.

Para ser más específicos, los historiadores consideran que la incursión nórdica en un monasterio en la isla de Lindisfarne, frente a la costa de Northumberland en el noreste de Inglaterra, marcó el comienzo de esta era tumultuosa. Vemos una representación dramatizada de esa famosa incursión en el segundo episodio de “Vikings”.

(Foto: Vikings / History Channel)

4. LA PRIMERA CONEXIÓN ENTRE BJORN Y LOS OSOS

Ragnar le cuenta una historia familiar a su hijo, Bjorn (Nathan O’Toole), en el primer episodio. Bjorn parece un poco divertido por la historia en ese momento, pero es posible que le haya tocado una fibra más profunda más adelante en la vida cuando él mismo mata a un oso.

En el episodio de la temporada 4 “Mercy”, un Bjorn adulto (Alexander Ludwig) se adentra solo en el desierto para pasar el invierno valiéndose por sí mismo para demostrarle a Ragnar que tiene la fuerza para ser un líder.

Mientras se encuentra en una cabaña remota, Bjorn se encuentra con un oso feroz y lucha con el animal saliendo victorioso, aunque un poco cortado. En base a la gravedad estoica de cómo se representa el evento en el programa, está claro que tiene un significado para él más allá del hecho de que fue un roce con la muerte.

(Foto: Vikings / History Channel)

3. LA LANZA DE LAGERTHA TIENE UN SIGNIFICADO ESPECIAL

Lagertha (Katheryn Winnick) es uno de los personajes más fascinantes de los vikingos. La primera vez que la vemos en el programa, está cazando anguilas con su hija. Durante la escena, la cámara recorre el agua y sigue la punta de la lanza que está usando para matar a las criaturas.

En esas sagas antiguas que inspiraron al personaje de los vikingos, las lanzas son un motivo recurrente. En el caso de Lagertha, su historia se cuenta en una historia de Dinamarca del siglo XIII llamada Gesta Danorum, escrita por el historiador danés Saxo Grammaticus. Él indica que ella fue la primera esposa de Ragnar y que, para ganarse el amor de Lagertha, Ragnar tuvo que matar a un oso con una lanza y estrangular a un perro que la feroz mujer tenía para protegerla.

En otro capítulo, vemos que Lagertha apuñala a su futuro esposo Kalf (Ben Robson) con un cuchillo que ha escondido en su manga para consolidar su poder como el Conde de Hedeby. Si bien la muerte de Kalf no llega al final de la lanza de Lagertha, esa primera imagen de Lagertha lanzando anguilas es un bonito huevo de Pascua para cualquiera que esté familiarizado con el simbolismo popular de la mitología de la doncella escudo.

(Foto: Vikings / History Channel)

2. LA RIVALIDAD FRATERNAL DE RAGNAR Y ROLLO

Una de las relaciones más complejas en “Vikings” es la que existe entre Ragnar y su hermano, Rollo (Clive Standen). La traición de Rollo a Ragnar colocará a los hermanos en bandos opuestos en una serie de conflictos armados. Esta dinámica se provoca hacia el final del primer episodio.

Los dos señores de la guerra en ciernes están discutiendo el plan de Ragnar para navegar hacia el oeste, cuando Rollo establece la condición bajo la cual se unirá a su hermano: “No estaré bajo tu mando. No iré a menos que seamos todos iguales”.

Ragnar responde: “Somos hermanos. Tú y yo siempre seremos iguales”. La declaración de Ragnar termina siendo bastante precisa. Desafortunadamente, los hermanos solo encuentran una verdadera igualdad como rivales.

(Foto: Vikings / History Channel)

1. FLOKI PREDICE QUE BJORN SUPERARÁ A SU PADRE

En el primer episodio, Ragnar lleva a Bjorn a conocer al excéntrico constructor de barcos, que está trabajando en un barco lo suficientemente fuerte como para llevar a Ragnar a través del océano abierto a las tierras de las que ha oído hablar en el oeste.

Cuando Floki es presentado al hijo de Ragnar, mira a la cara del joven y dice: “Desafortunadamente, tienes los ojos de tu padre”. Cuando Ragnar le pide que se explique, Floki aclara: “Significa que será como tú, y que querrá hacerlo mejor que tú, y lo odiarás por ello”.

En la cuarta temporada, Ragnar invita a Bjorn y a los hombres que le son leales a viajar de regreso a Inglaterra. Sin embargo, Bjorn declina, eligiendo en cambio navegar hacia el sur para explorar el Mediterráneo. Esta termina siendo la última vez que se ven.

Ragnar regresa a Inglaterra, donde es capturado y asesinado por el rey Aelle (Ivan Kaye). Mientras tanto, Bjorn navega hacia el Mediterráneo, donde establece conexiones políticas y comerciales, expandiendo la huella de los vikingos mucho más allá de lo que Ragnar pudo lograr en vida.