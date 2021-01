Después de siete años en la televisión y una saga que ha durado décadas, el final de la sexta temporada de “Vikings” puso fin a la historia de Ragnar Lothbrok y sus hijos. La última temporada de la serie de History Channel se dividió en dos mitades, y la temporada 6b de “Vikings” se abrió con la despedida de algunos personajes que estuvieron desde la primera parte.

El hijo menor de Ragnar Lothbrok, Ivar el Deshuesado, ha tenido quizás el arco más interesante de toda la serie en su última temporada. Su leyenda comenzó cuando Ivar fue dejado morir en el bosque por Ragnar al nacer deformado, pero después de ser rescatado por Aslaug, finalmente se convirtió en el favorito de los hijos de su padre, acompañándolo en su último viaje a Inglaterra.

Alex Høgh Andersen es el intérprete de este personaje, y a pesar de que los fans no estuvieron tan de acuerdo con el final que recibió en pantalla, él ha admitido que sintió que Ivar merecía una muerte diferente a los demás miembros del elenco de “Vikings”, ya que prácticamente todos habían muerto en batalla de una forma heroica.

Ahora los fans no se pueden imaginar otro rostro para Ivar que no sea el de Andersen. Sin embargo, cuando la serie aún no comenzaba a filmarse, el actor realizó el casting de “Vikings” para otros personajes y nunca pensó en Ivar. ¿Qué personajes hubiera interpretado el actor en la serie? Esto dijo a Express.

EL PAPEL QUE ALEX HOGH ANDERSEN CASI INTERPRETA EN LUGAR DE IVAR EL DESHUESADO

Ivar el Deshuesado (Foto: Amazon)

El actor danés Andersen asumió el papel del adolescente Ivar en la segunda mitad de la cuarta temporada de “Vikings”, pero originalmente había pensado en un papel muy diferente. Cuando el casting de la serie comenzó, él decidió por intentar audicionar para los roles de sus hermanos Sigurd, Hvitserk y Ubbe.

Esto lo confesó a un fan en Tumblr que le había preguntado sobre su paso por la selección del elenco de “Vikings”. Andersen confesó que solo había leído los papeles de los anteriores personajes ya mencionados, pero nunca se le pasó por la cabeza audicionar para el papel de Ivar el Deshuesado.

“No tenía ni idea de quién era Ivar”, comentó en su respuesta. Además, en declaraciones a The Metro, dijo: “Fue mi único intento con Ivar, había estado probando con todos los demás personajes, pero no con Ivar. Me detuvieron para probar con él. Estaba sentado allí tratando de aprender las líneas de la escena de Ivar y sudando”.

Ivar nunca supo si Katia llevaba realmente un hijo suyo (Foto: History)

El actor recordó que los otros actores habían interpretado el hecho de que Ivar estaba discapacitado, pero quería retratar a Ivar como una persona normal. Dijo en su mente que creía que Ivar estaría acostumbrado a sentir dolor y no lo habría demostrado explícitamente, por lo que no tendría sentido que su personaje lo sintiera.

Incluso practicó gatear por la habitación de su hotel para poder hacer que las maniobras de Ivar parecieran sin esfuerzo. No hace falta decir que los directores de casting sabían que él sería perfecto para el papel y así se convirtió en el intérprete, a pesar de que ya había alguien con el rol de Ivar en el elenco.

Ivar murió apuñalado por un soldado en el campo de batalla (Foto: Amazon)

En una entrevista de 2016, reveló que alguien ya había sido elegido para el papel de Ivar cuando fue a la audición. Dijo que fue el creador del programa, Michael Hirst, quien le pidió que leyera para Ivar después de ver sus actuaciones anteriores. La primera escena que filmó con sus hermanos en pantalla fue la primera en la que los espectadores los vieron a todos juntos en el programa.

Los fanáticos han visto crecer a su personaje desde entonces y todavía se mantienen al día con Andersen después de que la serie terminó de transmitirse. En especial en Instagram, donde hace poco compartió un video de sí mismo con cabello y maquillaje, cubierto de cortes protésicos y moretones.