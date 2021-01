Uno de los momentos más esperados de la última y sexta temporada de “Vikings” (“Vikingos” en español) fue descubrir si Floki todavía estaba vivo. El amigo de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) viajó a Islandia para crear un nuevo asentamiento, junto con Kjetill Flatnose (Adam Copeland), pero las cosas no salieron según lo planeado.

“Vikings” llegó a su fin en diciembre de 2020 con la sexta y última temporada de la historia que conquistó a millones en todo el mundo. La serie de televisión, creada por Michael Hirst, está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica, conocido por haber saqueado Northumbria, Francia y Bretaña.

Aunque después de su muerte, el drama siguió la historia de sus hijos y los conflictos en los que se vieron envueltos. En la temporada 6 parte 2 podemos ver las últimas batallas de Bjorn Ironside, Ubbe, Hvitserk e Ivar el Deshuesado. También pudimos conocer cómo se conocieron Floki y Othere, una de las grandes incógnitas del programa.

Floki de ”Vikings” es interpretado por el actor Gustaf Skarsgard (Foto: Netflix)

“VIKINGS”: ¿CÓMO SE CONOCIERON REALMENTE FLOKI Y OTHERE?

En la última temporada de “Vikings” descubrimos si Floki todavía estaba vivo. Él viajó a Islandia junto a Kjetill Flatnose, pero las cosas no salieron según lo planeado ya que Flatnose no estaba de acuerdo con las ideas de Floki y terminaron peleándose.

Desconsolado, Floki abandonó el asentamiento y se encontró con una cueva en la que encontró un gran crucifijo. Después, la cueva se derrumbó sobre él y surgió la duda si estaba vivo o muerto.

Tras esto, Ubbe intentó encontrar a Floki en su misión de descubrir la Tierra Dorada. Le presentaron al misterioso vagabundo Othere, quien reveló que había visto a Floki antes de su desaparición.

Ubbe comenzó a sospechar de Othere y creyó que pudo haber tenido algo que ver con su muerte, ya que tenía las joyas de Floki. Otro tenía la impresión de que Floki estaba muerto y no reveló nada sobre cómo la pareja había llegado a conocerse.

Cuando Floki se reunió con Ubbe al final de de “Vikings”, recordó a Othere y lo miró preocupado. Es por ello que los fanáticos han acudido a Reddit para debatir sobre su relación y creen que Othere pudo haberse quedado en la cueva donde Floki estaba atrapado.

Floki fue salvado por la tribu (Foto: Netflix)

Un usuario dijo: “Creo que Othere vivía en el volcán que Floki visitó al final de la quinta temporada”. Mientras que otro señaló que “en la sexta temporada, Othere da muchas explicaciones diferentes sobre su historia, pero parece que era un cristiano que trató de evangelizar a los paganos y llegó por casualidad a Islandia”.

“Durante la quinta temporada, no lo vimos ni una vez durante la historia en Islandia, pero él sabe todo sobre el conflicto de Kjetill y Eyvind”, se lee en otro comentario. “Supongo que Othere termina solo en Islandia antes del asentamiento de Floki and Co y encontró refugio en una cueva dentro del volcán”, explica otro fanático.

Otro debate trata de explicar cómo Floki y Othere habían quedado atrapados en la cueva cuando se derrumbó. “Vaya. Durante MESES me preguntaba cómo llegó esa cruz allí en la cueva. Esto tiene mucho sentido. He buscado en muchos foros buscando una explicación de lo que era entendido por la cruz”, se lee en el foro.

“Esto tiene mucho sentido. Me encanta la idea de que Othere estuviera en el mismo lugar que Floki cuando ocurrió el derrumbe y es por eso que la cruz estaba allí y así es como parecían conocerse tan bien”, agregó otro fanático de la serie.

Otra duda fue si Floki y Othere se fueron de Islandia juntos, ya que le dijo a Ubbe que creía que Kjetill mató al fabricante de botes. Othere puede haber estado mintiendo, pero a partir de esto, parece que Othere y Floki se separaron en algún punto de la línea.