Después de siete años en la televisión y una saga que ha durado décadas, el final de la sexta temporada de “Vikings” puso fin a la historia de Ragnar Lothbrok y sus hijos. La última temporada de la serie de History Channel se dividió en dos mitades, y la temporada 6b de “Vikings” se abrió con una despedida del primogénito de Ragnar, Bjorn Ironside.

El guerrero salió del programa con estilo, al parecer levantarse de entre los muertos y llevar al ejército noruego a la victoria contra los invasores Rus, antes de sucumbir finalmente a sus heridas y ser sepultado todavía a caballo con la espada en alto, una de las muertes más heroicas de la serie.

Por su parte, quien había sido su segunda esposa se había convertido en la nueva reina de Kattegat. Los fans descubrieron que ella era una bruja, teniendo el favor de los dioses a su disposición para eliminar a sus enemigos, como hizo con el rey Erik dejándolo ciego, o para ganar más poder, como lo pidió expresamente.

Sin embargo, los fans se quedaron con una incógnita con respecto a este personaje: ¿De quién es el hijo de Ingrid? Si bien tenía intimidad con su esposo Bjorn Ironside, al final de la primera mitad de la temporada Harald abusó sexualmente de ella, pero la serie nunca especifica de quién era realmente el hijo.

¿EL HIJO DE INGRID ES DE BJORN O DE HARALD?

Bjorn Ironside murió por las flechas, pero antes cumplió su cometido (Foto: History)

Como se recuerda, Ingrid llamó la atención de Bjorn durante la primera parte de la temporada 6, y se convirtió en su segunda esposa cuando Gunnhild los encontró juntos una vez. Ella no quería perder a su esposo, así que decidió por esto para que todos vivieran felices en este trío amoroso.

Cuando falleció, él dejó atrás a sus dos esposas, Ingrid y Gunnhild, y ambas estaban en condiciones de asumir el cargo de reina de Kattegat. Gunnhild se mostró reacia a presentarse para el papel, pero para continuar con el legado de Bjorn, decidió hacerlo. Erik también animó a Ingrid a presentarse, y ella dijo que la única razón por la que lo haría es porque estaba embarazada de Bjorn.

Los fanáticos recordarán el angustioso momento en que Ingrid fue violada por el rey Harald en la primera mitad de la sexta temporada, por lo que se especula sobre si el niño es realmente de Bjorn o acaso había alguna posibilidad de que Harald había dejado embarazada a Ingrid con ese único encuentro.

Ingrid se convirtió en la reina de Kattegat (Foto: History)

Ingrid estaba segura de que el niño pertenecía a Bjorn, y dijo que sabía que estaba embarazada antes de que Harald la atacara. Sin embargo, después de ser interrogada por Gunnhild, admitió que no podía estar segura de quién era el padre. Harald había hecho una visita a Ingrid una vez que regresó a Kattegat, y cuando supo que estaba embarazada, creyó que el niño era suyo.

Harald, quien afirmó ser el legítimo rey de Kattegat, le pidió a Ingrid y Gunnhild que se casaran con él para poder gobernar juntos. Ingrid había usado a su bebé como justificación para postularse para reina, pero con Harald todavía teniendo poder sobre ella, comenzó a sentirse perdida de nuevo.

Según Express, hay indicios de que el bebé es de Harald, ya que Ingrid no había mencionado que estaba embarazada antes de la batalla de la Rus. En una conversación con Gunnhild, Ingrid dijo que no tenía más remedio que casarse con Harald, ya que no tenía otra opción para convertirse en reina.

Ingrid se transformó en la segunda esposa de Bjorn (Foto: History)

Con Gunnhild siendo una doncella escudera, ella tiene cierto poder sobre Harald, y él la respeta por ser una guerrera feroz. Sin embargo, Ingrid solo fue ciudadana de Kattegat y dijo que no se atrevía a desafiar los deseos de Harald. Al final, la serie no aclaró esta incógnita, solo con Ingrid asegurando aún que el bebé era de Bjorn.

Los fans podrán esperar al estreno de “Vikings: Valhalla” para ver si alguno de los nuevos personajes seguirá el legado del vikingo Bjorn y su familia, una que Ingrid crio durante muchos años. Por otro lado, también podría presentarse un bastardo que cree ser hijo de Bjorn, cuando en realidad fue fruto de una violación.