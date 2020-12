“¿Ese es el final?”. Esta es la pregunta que queda en el aire en la última escena de “Vikings”, luego de tantas batallas y tanta sangre derramada, de tanto sacrificio, de tantos viajes, de tantos dioses caídos y de dioses todavía en el cielo. Mientras el sol desaparece a la distancia, Ubbe y Floki tienen esta conversación que marca el epílogo para la sexta y última temporada de una serie que contó bajo sus propios términos las sagas vikingas, desde el ascenso de Ragnar Lothbrok hasta el retiro del hijo que más se parecía a él. “¿Ese es el final?”.

“Vikings” llegó a su fin en diciembre de 2020, con muchos menos nombres de los que empezaron la temporada final. Los que debían morir, murieron. Los que debían vivir, vivieron para atestiguar la desaparición de los héroes y el ocaso de su cultura tal y como desde niños la conocieron. Kattegat sobrevivió al paso del tiempo, pero los grandes guerreros que alguna vez brindaron por los dioses en el salón del trono hoy continúan sus batallas lejos, en el Valhalla, bebiendo hidromiel de cuernos dorados. Al menos eso dice la creencia, la misma creencia que Ubbe pone en duda al final de la serie y a la que Hvitserk renuncia tras perder a su último hermano.

Bjorn Ironside cayó al comienzo de esta segunda parte de la sexta temporada. Ivar el Deshuesado cayó al final. No fue una temporada perfecta, pero nadie negará que se rindió un justo homenaje a la mitología y al misticismo que siempre rodeó a estos personajes y a su gente en general. “Vikings” terminó. “Valhalla” es el próximo capítulo.

La sexta temporada marcó la última batalla de Ivar el Deshuesado

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “VIKINGS”?

‘El último acto’ es el título del último episodio de “Vikings” y es el nombre apropiado para cerrar los dos últimos arcos de la serie, el de Inglaterra y el del nuevo mundo.

Mientras en tierras sajonas se desataba la última batalla entre el ejército de Wessex y los invasores nórdicos, el nuevo continente se decepcionaba de los recién llegados, luego que uno de los compañeros de viaje de Ubbe asesinara a uno de sus anfitriones, presa de sus vicios del pasado. El oro siempre nubló el juicio de los vikingos, al igual que las guerras. Floki, recién recuperado por el mundo de los vivos, no podía más que confirmar que los salvajes siempre fueron ellos mismos.

Sin más opciones, Ubbe condenó al águila de sangre a Naad para darle la oportunidad de entrar al Valhalla, pero cuando llegó el momento de su ejecución, el vikingo se acobardó y los dioses le cerraron las puertas definitivamente cuando el hijo de Ragnar le cortó la garganta. La ley del viejo mundo imperó, pero el viejo mundo solo puede ser un invitado del nuevo, no su dueño. Los planes vikingos debían cambiar.

De vuelta en Inglaterra, Alfred rechazó firmar una tregua con los invasores como en el pasado. Su esposa se lo había advertido. Firmar la paz con los noruegos era darles la oportunidad de volver en unos años, con más hombres y mejor preparados. El juego de ajedrez debía terminar aquí.

Tras la muerte del rey Harald, las oportunidades de Ivar se habían multiplicado, por más que los huesos de sus piernas crujieran y crujieran, al tiempo que el azul de sus ojos aumentaba su intensidad. Para Hvitserk no era un buen augurio. Ivar parecía creerlo también. Pero no podía retroceder. Los vikingos no se podían retirar si tenían la opción de conquistar el último reino sajón.

En este marco, en el campo de batalla, las bolas de fuego comenzaron a llover y espadas y escudos a chocar. Ivar seguía la acción a la distancia, mientras Hvitserk demostraba que efectivamente era hijo de Ragnar. Los cuerpos caían a sus pies, pero también sus fuerzas. Nunca fueron dioses. Ivar ya lo había comprendido, sobre todo tras ver a su hermano resistiendo embestida tras embestida a duras penas.

El Deshuesado, el más legendario de todos los vikingos, decidió entonces adelantarse y ocupar el lugar de Hvitserk. No podía dejarlo morir. No habían sido destinados a matarse el uno al otro como creían. Entonces ocurrió algo mágico. Si bien nunca fueron dioses, los hijos de Ragnar parecían haber sido bendecidos por Odín, Thor y Freya y ante los hijos incrédulos de Alfred, Ivar se mimetizó con sus tropas, guiando sus movimientos como el mejor titiritero del mundo. Pero el espectáculo debía terminar. Un soldado sajón penetró la defensa vikinga, llegó hasta donde Ivar y tras recibir la venia de este mismo -”no tengas miedo”-, lo acuchilló varias veces en el pecho.

Ivar se precipitó al suelo con las piernas destrozadas, con los ojos más azules que la joya más preciosa. “Tengo miedo”, reconoció presa del pánico, sostenido por su hermano. Parecía que había olvidado a sus dioses, al igual que Ragnar en su momento. Pero pasaría a la historia. Nadie jamás olvidaría su nombre. Ivar el Deshuesado, el vikingo más grande de todos los tiempos.

Ivar el Deshuesado murió en el capítulo de "Vikings" (Foto: Netflix)

Al final del capítulo, Ivar es enterrado lejos de casa, en el mismo país donde descansan los restos de su padre, mientras Hvitserk es bautizado y adopta el nombre cristiano de Athelstan, el mismo del padre biológico de Alfred y del amigo que alguna vez tuvo Ragnar. En el nuevo mundo, en la playa, Ubbe parece aceptar que el nuevo mundo no está hecho para su forma de vida. Es más, parece confirmar sus dudas sobre sus dioses.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “VIKINGS”?

La derrota del ejército vikingo y la muerte de Ivar, además de los eventos consecuentes, marcan el final de una era para la historia nórdica. La época de los grandes guerreros ha terminado. Si bien los noruegos seguirán ampliando su influencia a lo largo del siglo IX, poco a poco serán absorbidos por la fe cristiana como en el caso de Hvitserk, al punto de convivir en un mundo gobernado por distintos dioses.

Para los ingleses, Ivar fue la última pesadilla proveniente de tierras nórdicas. El último de los hijos de Ragnar Lothbrok que intentaba controlar la isla por completo. Alfred sería recordado como el Grande debido a que pudo detener a los invasores.

En tierras nórdicas, el ascenso de Ingrid también cierra un ciclo de méritos para poseer la corona. Como ella misma dijo, no tenía más relación con las familias legendarias ni un pasado como doncella escudera, pero tenía ingenio y ambición. Con Ingrid se asientan los juegos políticos y las intrigas para estar al mando, luego que Harald diera los primeros pasos en estas lides cuando fue nombrado rey de toda Noruega.

Ahora, ¿qué significa ese “final” que pregunta Ubbe en la última escena? En sí, puede recogerse esa pregunta en dos direcciones, una de cara a los eventos de la serie y la otra, por lo que pasará con la marca de “Vikings” en los próximos meses.

En principio, “¿ese es el final?” es la pregunta que le hace Ubbe a Floki tras escucharle decir que morirá pronto. Como ambos han puesto en duda la existencia de los dioses luego de todo cuanto han vivido desde que salieron de Kattegat, Ubbe quiere saber si la muerte efectivamente es el final. Para los guerreros vikingos, el Valhalla es la recompensa que los espera tras abandonar esta existencia, pero es una recompensa que aguardan los verdaderos creyentes. El hijo y el amigo de Ragnar ya no son los mismos. Ubbe al menos no cree que los dioses de Asgard estén en el nuevo mundo. Othere incluso se lo sacó en cara a lo largo del viaje. Había dejado de creer, así que su cuestionamiento va por ese lado. ¿Acaso la muerte es definitiva? Como en esta misma escena puede verse al sol ocultándose, en pleno ocaso, el dramatismo del momento no puede ser más precioso.

De otro lado, su pregunta también podría hacer referencia a las ambiciones que había puesto originalmente sobre el nuevo mundo, de convertirlo en un nuevo asentamiento vikingo. Sin embargo, después de la experiencia de Islandia, Groenlandia y lo ocurrido con Naad, probablemente decidió dejar virgen estar lugar. Después de todo, solo son invitados.

En cuanto al “final” en relación a la franquicia, es sabido que el mismo equipo de “Vikings” ya grabó la primera temporada de “Vikings: Valhalla”, el primer spin-off que estará ambientado unos 100 años después de la saga de Ragnar Lothbrok y que será estrenado este mismo año por Netflix. En la nueva serie serán escuchados los nombres de los héroes que hemos conocido, ahora como parte de la mitología de una nación en plena transformación. El final no ha sido el final.