Con programas como “Pawn Stars” y “Swamp People” cuando History Channel anunció “Vikings” los espectadores esperaban solo un festival de peleas masculinas, pero en su lugar se encontraron con una serie con temas políticos y personajes femeninos sobresalientes.

Esto siempre fue parte del plan del creador Michael Hirst, así lo confirmó el creativo en una entrevista con Den of Geek, además, habló sobre cómo se suponía que las mujeres como Lagertha (Katheryn Winnick) debían estar en el corazón del drama histórico.

“Tenía la esperanza de que fuera popular”, dijo el escritor. “History Channel es un canal visto por hombres. Y creo que History Channel inicialmente eligió el programa porque pensaron que atraería a esa base natural”.

“Que pensaron, ‘Bueno, ya sabes, obviamente va a ser un programa lleno de batallas y peleas y demás’”, admitió Hirst.

Torvi es otro de los personajes femeninos más importantes de "Vikings" (Foto: History Channel)

EL PLAN DE MICHAEL HIRST PARA “VIKINGS”

No obstante, el plan de Hirst no coincidió con las expectativas del canal. “Pero siempre pensé que se trataría tanto de Lagertha como de Ragnar. Y me gusta escribir con mujeres”. Esta fórmula definitivamente funcionó.

Entre los personajes femeninos interesantes que “Vikings” presentaba están Lagertha, Judith (Jennie Jacques), Torvi (Georgia Hirst), Gisla (Morgane Polanski), Gunnhild (Ragga Ragnars) y Aslaug (Alyssa Sunderland), entre otros.

Sobre su rol en la serie, Katheryn Winnick dijo a Collider: “Leí los dos primeros episodios y, siendo una gran fan de Michael Hirst, tuve la oportunidad de hablar por Skype con él y hacer que su historia se desarrollara de una manera que él vio”.

En la sexta temporada de “Vikings”, Lagertha ya era uno de los personajes más queridos por eso tenían por su destino. “Sé que los fanáticos estaban realmente involucrados y estaban escribiendo cartas a Michael Hirst y asegurándose de que yo permaneciera a bordo. Creo que incluso lo amenazaron”, bromeó la actriz canadiense.

“Como actriz, ha sido una experiencia creativa para mí, haber podido sumergirme en un viaje completo como Lagertha como granjera y ahora como abuela. Hirst no quería necesariamente que me fuera, pero tiene que haber un momento en el que, si voy a ir, escribamos algo fantástico y sorprendente y no podría pedir un final mejor”, agregó.