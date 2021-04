“Vikings” se convirtió en la serie favorita de toda una generación. Estrenada originalmente en 2013 en el History Channel, el drama nació como la historia del vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los guerreros nórdicos más famosos de todos los tiempos, que logró conquistar varios territorios para su gente.

Sin embargo, esta serie no se trata solo de un protagonista. Mientras Lothbrok lideró la serie durante algunas temporadas, su trágica muerte en la segunda parte de la temporada 4 cambió las cosas para sus hijos, quienes continuaron con el legado de su padre para convertirse en verdaderos guerreros vikingos y ganarse su viaje al Valhalla.

Para la última temporada, muchos de estos personajes murieron o ni siquiera vieron el resultado de las batallas finales que se presentaron en la serie. Uno de ellos, Kjetill Flatnose, que debutó por primera vez en la temporada 5 de la mano de Adam “Edge” Copeland, consiguió sobrevivir todo este camino.

¿Qué le pasó exactamente al final de “Vikings”? ¿Cuál fue la razón por la que enloqueció? Fue un camino duro el que tuvo que pasar pero... ¿Cuál fue la raíz de que sucumbiera en la demencia? Las ansias de poder seguramente fueron las que le dieron una mala pasada a Flatnose, la cual tuvo que pagar a un alto costo. Sigue los detalles a continuación.

¿POR QUÉ SE VOLVIÓ LOCO KJETILL FLATNOSE EN “VIKINGS”?

Kjetill Flatnose fue popular en la serie por ser interpretado por "Edge" de la WWE (Foto: History)

Kjetill fue presentado en la quinta temporada de “Vikings” y ayudó a Floki a dirigir una expedición a Islandia. Sin embargo, no estaba de acuerdo con el liderazgo de Floki y recurrió a la violencia para salirse con la suya. Los fanáticos ya habían visto que era capaz de matar a personas inocentes, y pensaron que la nueva tierra lo estaba volviendo loco de alguna manera.

Creían que algún tipo de fuerza antinatural podría haber estado alterando su percepción del comportamiento racional. En su escena final, se lo vio sentado encima de la ballena muerta, gritando para que la gente se inclinara ante él como rey. Michael Hirst habló sobre el personaje de Kjetill, quien fue interpretado por el luchador profesional Copeland.

Kjetill Flatnose perdió la cordura al final de la serie (Foto: History)

Dijo a Express.co.uk: “Adam Copeland se incorporó y tenía este papel y no estaba seguro de adónde iría. No estaba seguro de lo bueno que sería como actor, en parte porque la lucha libre es un deporte teatral. Era muy bueno tratando de ser extremadamente genuino, amable e inteligente. Recuerdo cuando recibió los guiones finales cuando mata a la otra familia y estaba en estado de shock”.

Hirst convenció a Copeland de que siguiera interpretando al hombre de familia para que los fanáticos no sospecharan del repentino giro de los acontecimientos. Él dijo: “Me gusta, pero ¿soy yo?” Dije “sí, tienes eso en ti”. Él dijo “¿tengo que tener en cuenta eso en mi desempeño?” y yo dije “absolutamente no, quédate como estás” y lo hizo fantásticamente . “Lo que dijo fue “Solo quería agradecerles por mis escenas finales, me diste este personaje increíble y me sentí bien que terminó sentado sobre una ballena gritando que era un rey”. “Pero claro, ser un rey de nada”. Hirst reiteró que Flatnose se volvió loco debido a su abrumador deseo de poder.

El personaje de Kjteill Flatnose para Adam Coperland fue todo un desafío y una experiencia inolvidable. (Foto: Instagram)

Cuando viajó por primera vez a Islandia con Floki, estaba decidido a que todo el grupo se llevara bien. Pero los fans pronto se dieron cuenta de que solo estaba interesado en su familia, y más tarde, solo en él. El hambre de liderazgo hizo que se volviera aún más egoísta y ciego a las necesidades de los demás.

El actor Copeland está en Instagram y compartió una foto de sí mismo como Kjetill parado encima de la ballena. Dijo que el papel había sido un “desafío enorme”, pero fue una “explosión absoluta” y una “experiencia increíble”. Los fanáticos dijeron que su personaje había sido un “completo salvaje” en “Vikings” y disfrutaron de su historia.

Al final de la serie, Kjetill y el resto de su familia quedaron abandonados después de que Ubbe (Jordan Patrick Smith), Torvi (Georgia Hirst) y Othere (Ray Stevenson) huyeran. La audiencia solo pudo suponer que él y aquellos que eligieron luchar con él sobrevivieron con los recursos que les quedaban.

Mensaje en honor a su personaje de Adam Copeland. (Foto: Instagram)