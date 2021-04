“Vikings” ha seguido a Alfred (Ferdia Walsh-Peelo) desde que era un niño. Los espectadores lo conocieron por primera vez en la temporada 3 como el hijo pequeño de Athelstan (George Blagden) y la princesa Judith (Jennie Jacques). Tiempo después, los vemos no solo luchando contra enemigos políticos, sino también contra ataques de una grave enfermedad que lo incapacita en varias ocasiones.

El personaje de Ferdia Walsh-Peelo se basa libremente en el verdadero Alfred the Great (Alfred El Grande), rey de los sajones occidentales desde 871 hasta 866 y rey de los anglosajones desde 866 hasta 899. En la serie creada y escrita por Michael Hirst, después de suceder a su hermano, Aethelred (Darren Cahill), Alfred pasó varios años luchando contra las invasiones vikingas; siendo el triunfo en la Batalla de Edington en 878 lo más grande que hizo. Además, llegó a un acuerdo con Danelaw, que vio a los vikingos establecerse en el norte de Inglaterra.

Como se ve en “Vikings”, Alfred defendió los reinos de Wessex y Merica de la invasión vikinga, liderada por el Gran Ejército Pagano. Sin embargo, a menudo se le veía enfermarse cuando estaba lejos del campo de batalla. ¿De qué enfermedad padecía? Aquí te contamos todos los detalles.

Alfred pasó varios años luchando contra las invasiones vikingas; siendo el triunfo en la Batalla de Edington en 878 lo más grande que hizo (Foto: History Channel)

QUÉ ENFERMEDAD SUFRÍA EL REY ALFRED

La primera vez que los espectadores se dieron cuenta de que Alfred sufría una enfermedad fue al inicio de la quinta temporada, cuando Alfred, Aethelred, Aethelwulf (Moe Dunford) y Judith estaban exiliados en las marismas. El rey, que fue golpeado por una misteriosa enfermedad, tuvo una visión en la que Athelstan le dijo que los vikingos estaban en York, lo que llevó al rey Aethelwulf a unir fuerzas con el obispo Heahmund (Jonathan Rhys-Meyers) para derrotarlos.

Hacia el final de la quinta temporada, se vio a Alfred colapsar durante la misa antes de hacer una peregrinación a Lindisfarne. Y en la sexta temporada, fue visto desmayándose antes de la gran batalla contra Ivar, Hvtiserk y Harald y fue cuidado por su esposa Elsewith (Roisin Murphy).

Desafortunadamente, “Vikings” nunca confirmó qué enfermedad padece el rey Alfred. Sin embargo, el padecimiento del personaje es, probablemente, un guiño a lo que sufrió el verdadero Rey Alfred durante su vida.

En la sexta temporada, Alfred fue visto desmayándose antes de la gran batalla contra Ivar, Hvtiserk y Harald y fue cuidado por su esposa Elsewith (Foto: History Channel)

El biógrafo de Alfred, Asser, un obispo y erudito galés, dio una descripción detallada de los síntomas de Alfred en el siglo IX en su obra “Life of King Alfred”. Desde entonces, los médicos modernos han podido proporcionar un posible diagnóstico de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o hemorroides. Los detalles se pueden encontrar en The Journal of The Royal Society of Medicine en el artículo “Alfred the Great: a diagnosis by G. Craig” (Alfred el Grande: un diagnóstico de G. Craig).

Además, William Malmesbury en “Chronicle of the Kings of England” señaló que el nieto de Alfred padecía una enfermedad similar.

El verdadero Alfred murió el 26 de octubre de 899. Se creía que tenía 50 o 51 años en el momento de su muerte. Aunque se desconoce la causa de su muerte, se cree que está relacionada con su enfermedad.

En la serie, el personaje apareció por última vez liderando el bautismo de Hvitserk. Pero no se cree que esto haya ocurrido en la vida real. Sin embargo, el verdadero Alfred sí supervisó la conversión del líder vikingo GUthrum al cristianismo en 871.