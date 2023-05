A lo largo de su existencia, Donald Trump ganó muchos enemigos no sólo por la forma cómo gobernó los Estados Unidos: política “tolerancia cero” contra los inmigrantes o la implementación de políticas racistas; también por la manera en la que reaccionó tras perder las elecciones en 2020. Pero si retrocedemos en el tiempo, el expresidente carga una mochila muy pesada, ya que fue acusado de agresión y acoso sexual por al menos 15 mujeres en la década de 1980, además de fraude fiscal, convirtiéndolo en un personaje muy polémico que se ganó la antipatía de millones. A ellos se sumó la agrupación Village People, ya que evalúa denunciarlo.

En los siguientes párrafos te contamos la razón por la que el grupo de música disco de los 70 entrará en un conflicto legal con el empresario y político conservador estadounidense si es que no accede a un pedido que le hicieron.

Los miembros de Village People (de izquierda a derecha): Felipe Rose, Eric Anzalone, Alex Briley, David Hodo, Jeff Olson y Ray Simpson en una sesión fotográfica en París el 20 de mayo de 2008 (Foto: Pierre Verdy / AFP)

¿POR QUÉ VILLAGE PEOPLE EVALÚA DEMANDAR A DONALD TRUMP?

El 15 de mayo de 2023, Karen Willis, mánager de Village People y esposa del cantante principal, envió al abogado de Donald Trump un documento en el que pide que dejen de usar la música y la imagen de la banda para sus eventos, toda vez que mucha gente piensa que la agrupación está apoyando al exmandatario.

La agrupación llegó a esta medida luego de que se volvió viral un video de un grupo de personas que los imitaba interpretando “Macho Man” en Mar-a-Lago, donde por supuesto se encontraba Trump.

Quite a scene at Mar-a-Lago last night. pic.twitter.com/S1rcNeFajM — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) May 12, 2023

La carta de cese y desistimiento fue obtenida por Aidan McLaughlin de Mediaite. En ella se lee: “Desde ese momento, hemos sido inundados con publicaciones en las redes sociales sobre la actuación de imitación [que] muchos fanáticos, y el público en general también, creen erróneamente que es la de los VILLAGE PEOPLE reales en violación de la Ley Lanham”, escribió la pareja de Victor Willis.

Debido a la confusión que se generó en la gente, a la que ya aclararon que no son ellos, decidieron lanzarles una advertencia: “Aunque mi esposo ha tolerado el uso de la música de Village People por parte de su cliente, no podemos permitir que tal uso por su parte cause confusión pública en cuanto al respaldo. [Si Trump] no cesa y desiste de cualquier otro uso no autorizado de la imagen de Village People, en asociación con las canciones y su campaña (o en su capacidad personal), lo demandaremos”.

The Village People lead singer sent Trump a cease and desist over a performance of "Macho Man" at Mar-a-Lago: pic.twitter.com/meHYWMOjgf — Aidan McLaughlin (@aidnmclaughlin) May 15, 2023

¿QUÉ RESPONDIÓ DONALD TRUMP A VILLAGE PEOPLE?

Ante las posibles acciones legales que tomará el grupo, el abogado de Donald Trump, Joe Tacopina, no dudó en responderle, aunque usando un tono un poco tosco.

“Solo trataré con el abogado de Village People, si tienen uno, no con la esposa de uno de los miembros. Ellos [los miembros de la banda] deberían estar agradecidos de que el presidente Trump les permitiera recuperar su nombre en la prensa. No he oído su nombre en décadas. Me alegra saber que todavía están por aquí”, le señaló a TMZ.

El abogado de Donald Trump fue grosero al contestar a la mánager de Village People (Foto: Jim Watson / AFP)

¿CÓMO REACCIONÓ KAREN WILLIS ANTE LA POLÉMICA RESPUESTA?

Tras lo señalado por el abogado de Donald Trump, Insider recurrió a Karen Willis para saber qué opinaba por minimizar su pedido, así como a la agrupación.

“No dignificaré los comentarios falsos del Sr. Tacopina con una respuesta”, respondió a Business Insider.