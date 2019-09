¿Por qué Vilma Palma e Vampiros se llama así? La historia del nombre de la banda argentina de rock

Vilma Palma e Vampiros es una banda argentina de rock en español muy reconocida en toda Latinoamérica. Desde 1990 en adelante han ido formando una carrera a base de grandes éxitos como “La pachanga”, “auto rojo”, “Te quiero tanto”, “Travesti” entre otros. Parte de su gran popularidad ha sido gracias al nombre tan original que decidieron usar.



Un año después y con el nombre constituido, la banda graba su primer disco que incluye los éxitos "Bye Bye” y “La Pachanga” y llegó a vender más de un millón de copias.



Vilma Palma e Vampiros cuentan con una carrera muy exitosa, ya que a lo largo del tiempo se han convertido en una gran influencia del rock en español a nivel mundial gracias a sus sonidos únicos como el Rock, Pop, y ritmos latinos.



Sin duda una de las interrogantes que engloba a este grupo argentino es su nombre tan original que logró calar en la mente de sus seguidores y aquí te contamos como es que lo consiguieron.



¿POR QUÉ SE LLAMAN VILMA PALMA E VAMPIROS?

Cuando empezaron a realizar presentaciones, la banda no tenía nombre, eso fue un tema muy difícil para ellos, ya que no se decidían.



En la ciudad donde se originó la agrupación (Rosario - Argentina), los empleados de una mueblería recién cerrada a causa de un desfalco, pintaron un grafiti en las ventanas en protesta contra la gerente, y escribieron: “Vilma Palma e Hijos Vampiros de los Obreros”, este grafiti se fue borrando con el tiempo y solamente quedaron las palabras: “Vilma Palma e Vampiros”.



Es sí como ellos vieron que ese nombre podría ser atractivo y no se equivocaron, ya que lograron meterse en la cabeza de sus seguidores durante estos casi 30 años.