Los fans de Can Yaman siempre están atentos a cada movimiento del actor turco, ya sea de índole profesional o personal. Lo cierto es que el intérprete de 32 años está imparable con su carrera y está concentrado en sus nuevos proyectos. Es por este motivo que se encuentra en Italia grabando la nueva serie “Viola Come Il Mare”.

Luego de triunfar con las telenovelas “Pájaro Soñador” (“Erkenci Kuş”) y “El hombre equivocado” (“Bay Yanlış”), Can Yaman ha logrado convertirse en una estrella muy reconocida en Turquía y muchas otras partes del mundo. El galán turco es muy cotizado en el mundo de la actuación, prueba de ello es que fue elegido para un próximo título para Disney+ Turquía.

Lo que se sabe es que ahora mismo Can Yaman se encuentra en Italia grabando su nueva serie, “Viola Come Il Mare”, junto a su compañera coprotagonista Francesca Chillemi. ¿De qué trata el nuevo proyecto del actor turco? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Aquí te lo contamos.

Can Yaman y Francesca Chillemi en grabaciones de la serie “Viola Come Il Mare” (Foto: Can Yaman/ Instagram)

“VIOLA COME IL MARE”, LA NUEVA SERIE QUE CAN YAMAN ESTÁ GRABANDO EN ITALIA

Can Yaman ha compartido diferentes publicaciones en sus redes sociales dejándose ver en Italia. El actor turco no ha especificado que hace ahí, es por ello que sus seguidores no estaban seguros si se trataba de vacaciones o un nuevo proyecto.

La verdad se ha descubierto gracias a los stories de Instagram compartidos por su compañera de reparto Francesca Chillemi, quien se ha mostrado junto al actor turco que todavía sigue grabando la serie “Viola Come Il Mare”, producción de la que se conocen pocos detalles.

Can Yaman está inmerso en este proyecto que se graba en Italia, donde la presencia del actor turco ha revolucionado a todo su fandom a su paso por diferentes ciudades italianas.

Forte dei Marmi, Tuscany, ha sido una de las localizaciones que ha acogido a Can Yaman durante su estancia en el país. A través de varias publicaciones en redes sociales se ha podido ver que el galán turco ha firmado autógrafos y se ha tomado numerosas fotos con los fans que se encontraban por sus calles.

Según detalle SensaCine, Rimini ha sido la ciudad que más ha revolucionado el actor turco y los videos compartidos en su cuenta de Instagram son prueba de ello.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “VIOLA COME IL MARE”?

La serie turca “Viola Come Il Mare” narra la historia de una joven periodista que, tras sufrir un problema neuronal, su percepción de ciertas cosas y la realidad ha sido modificada.

Además de este trágico accidente, la protagonista se verá envuelta en un asesinato, cuyo culpable es un famoso cantante llamado Zefir.