Así fue el increíble entrenamiento que recibió Halle Berry para su papel en 'John Wick 3'

“Confirmado: Halle Berry es imparable”. Esta es la frase que acompaña un detrás de cámaras del riguroso entrenamiento que siguió la actriz para su participación en ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’, saga de acción protagonizada por Keanu Reeves. El video no tardó mucho en volverse viral en Facebook y otras redes sociales.

En el material compartido en Facebook se observa a Halle Berry disparando unas pistolas, y después una ametralladora con la que elimina varios blancos de práctica. La recordada ‘chica Bond’ cambia rápidamente a otra pistola y nuevamente utiliza otra arma de fuego, demostrando su proficiencia y agilidad como una excelente tiradora.

Pero eso no es todo ya que en una parte, el ambiente cargado de acción se aligera un poco cuando Halle Berry sonríe luego de que alguien comenta el impresionante “double tap” que acababa de hacer, que se trata de un doble disparo con una única toma de miras. De inmediato, la actriz retoma la práctica y se deshace de más objetivos.

Casi al final del video viral de Facebook, el propio Keanu Reeves aparece ante cámaras para alabar las habilidades de tiro “al estilo Hollywood” de Halle Berry, que a sus 53 años demuestra que sigue siendo toda una estrella de acción. Sin embargo, no estuvo exenta a lesiones ya que contó que se rompió tres costillas durante su preparación para el rodaje.

“Pero todos los dobles me han dicho que es algo que les ha pasado ya que es parte de hacer tus propias escenas de riesgo y ser una doble de acción. Y todos me dijeron ‘¡Bien, ahora tienes una medalla de honor, hiciste lo mismo que todos, bien por ti, ahora de vuelta al trabajo!’”, señaló Halle Berry al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

En mayo de 2018, Halle Berry fue anunciada como parte del reparto de la más reciente entrega de la saga de ‘John Wick’, en medio de reportes de que habría exigido un papel para ella antes de que el guión siquiera empezara a escribirse. En la cinta la actriz interpreta a Sofia, una asesina que ayuda al protagonista cumplir su objetivo.

Este rol en ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’ podría significar un renacer en la carrera de Halle Berry como estrella de acción ya que sus incursiones cinematográficas han sido escasas durante la última década y, quien sabe, hasta podría volver a hacer historia como cuando se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un Premio Oscar como Mejor Actriz.