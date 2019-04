Tom Hanks y el increíble regalo que le dio a unos gemelos siameses fanáticos de Toy Story

► Hombre detiene sesión de fotos de boda para salvar a un niño de morir ahogado en un lago

Tom Hanks, el actor de Hollywood dos veces ganador del Oscar considerado por el Internet como uno de los seres humanos más asombrosos del mundo, compartió un video muy especial para unos adorables gemelos fanáticos de Toy Story que viven en Irlanda.

Hassan y Hussein Benhaffaf nacieron como siameses en 2009, pero fueron separados exitosamente un año después producto de varias operaciones, aunque todavía experimentan ciertos problemas de salud, informó la página Unilad.

De acuerdo a su madre Angie, los gemelos siempre han tenido un juguete del comisario Woody, de Toy Story, que los acompañó en sus incontables visitas a los hospitales y cirugías, aunque ahora luce algo viejo y desgastado.

El dueño de una heladería local, que solía trabajar en los Estados Unidos y tiene contactos dentro de la industria del cine, decidió contactar a Tom Hanks para que conozca la historia de los gemelos y les envié un mensaje a estos especiales admiradores de Toy Story.

Pero Tom Hanks siendo Tom Hanks fue un paso más allá y les envió un video grabado por sí mismo firmando dos juguetes nuevos de Woody, junto a una carta escrita a mano para los niños, con el tema de fondo You’ve Got a Friend in Me (Yo soy tu amigo fiel en su versión en español).

En declaraciones al diario Irish Times, Miceal O’Hurley, propietario del negocio que contactó a Tom Hanks, contó que recibieron el video al promediar las 3 a.m. y su esposa Oksana y él se sentaron sobre su cama llorando por lo que acababan de presenciar.

“La consideración. La amabilidad. La generosidad de su espíritu por este acto extraordinario. Creo que lo que adoro de Tom Hanks es que si no fuera una mega estrella, si tan solo fuera el dueño de una simple ferretería, igual daría todo lo que esté a su alcance”, dijo.

“Tom (Hanks) quería que los chicos supieran que los admira y que quiere ser su amigo”, añadió O’Hurley, que subió el video a las redes sociales volviéndose viral en el acto y, desde luego, lo compartió con Angie y Azzedine, los padres de los gemelos.

Si bien Tom Hanks tiene “millones de fans”, Miceal dijo que habla muy bien de él que se tomara el tiempo para escribir, dirigir y producir un pequeño video para estos dos pequeños irlandeses. “Ellos siempre tendrán esto”, agregó.

“La próxima vez que los chicos se sientan tristes o tengan que estar en una cama de hospital podrán ver el video y recordar lo especiales que son. Esto les ayudará a levantar su espíritu”, finalizó O’Hurley.

Hussein y Hassan nacieron hace una década y compartían varios órganos incluido el hígado, los intestinos y la vejiga, aunque no el corazón. En el 2010 pasaron por una cirugía de 14 horas para ser separados y ahora cada uno tiene una pierna prostética.

Su familia regularmente tiene que viajar al Hospital Great Ormond Street de Londres desde su pueblo natal de Cork. Para costear sus gastos médicos, se creó una página GoFundMe para ayudarlos.