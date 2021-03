A inicios de esta semana, se generó un amplio debate en redes sociales debido a una columna publicada por The New York Times, donde el autor, Charles M. Blow, plantea que Pepe Le Pew, el famoso zorrillo de los Looney Tunes, “normalizó la cultura de la violación”.

La publicación del artículo dio pie a varios reportes que revelaron que el personaje no aparecerá en Space Jam: A New Legacy, ni tampoco en los próximos proyectos de la serie animada. Aunque la decisión de Warner Bros. no tendría que ver directamente con lo escrito en la columna, la publicación generó bastante polémica.

Tras ello, la hija de Chuck Jones, creador de Pepe Le Pew, decidió pronunciarse en medio del debate. Linda Jones dijo, en conversación con TMZ, que “no cree que nadie se haya inspirado en él para salir y violar, o incluso para acosar a la gente”. Asimismo, “no piensa que Pepe deba ser cancelado o apartado por esto, porque la broma original con él nunca tuvo la intención de presentarlo como depredador”.

Linda admitió que la actitud de Pepe “no se ve bien para los estándares actuales”, pero recalcó que “las personas que lo estaban observando en los años 50, 60 y 70 no estaban pensando en esa dinámica como normalización de la cultura de la violación”.

