Mariah Carey se une a la causa de difusión de la más eficiente medida de prevención al contagio del coronavirus, el lavado de manos. En un video compartido en sus cuentas de Tik Tok e Instagram con sus pequeños 2 gemelos, la cantante de 49 años hace el uso de su canción “Fantasy” con el rapero O.D.B. para mantener el tiempo necesario de refregado de manos.

Ante el tiempo de lavado de manos, muchas personas se han unido a buscar maneras didácticas para alcanzar el tiempo de los 20 segundos necesarios y Mariah Carey ha propuesto esta manera eficiente.

“¿Están listos? Tenemos 20 segundos. ¿Cómo va [la canción], ustedes saben?”, se le escucha a la cantante preguntar a sus pequeños Monroe y Moroccan, quienes entusiasmados cantan y saltan mientras frotan sus manos y dedos con el espumante del jabón.

“Me and Mariah, go back like babies with pacifiers", se les escucha cantar a los gemelos con su madre liderando el cántico hasta que, de pronto, la alarma suena y saltan extasiados por llegar a los 20 segundos.

La canción “Fantasy” fue un éxito en Estados Unidos en la década de los noventas interpretada con el rapero Ol’ Dirty Bastard del grupo Wu-Tang Clan que falleció en noviembre de 2004 a causa de un exceso de consumo de drogas.

El video compartido por Carey no tardó en viralizarse y unirse a la colección de videos conscientizadores en esta época de combate frente al coronavirus al igual que lo hizo la cantante Gloria Gaynor con el “I will survive” challenge.

