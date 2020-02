La fiebre de los podcasts, los nuevos formatos radiales disponibles para plataformas digitales, están logrando cada año un mejor y mayor alcance de escuchas en la región latinoamericana, por lo que no es sorpresa que el gigante Spotify también esté produciendo sus propios contenidos.

El primer podcast hecho en Latinoamérica por Spotify fue “Fausto”, la historia del primer asesinato múltiple en México narrado por el actor Damián Alcazar. Ahora, con el auge del género urbano y las figuras que interpretan muchos de estos temas, Spotify está al aire con “Made in Medellín”, un original sobre la vida y música del colombiano J Balvin narrada por él, familiares, amigos y exparejas.

Contado en 7 episodios, los cuales hablan de José Álvaro Osorio Balvín como persona y el personaje creado por él mismo, J Balvin, esta es una experiencia donde el balance de experiencias entre lo que uno es y lo que ha creado —a suerte de un alter ego— es una batalla en la que se encuentra victorias y también muchas caídas.

Con voces como Alba y Álvaro, sus padres; Andrés López y Carlos Herrera, su amigos; y María Osorio, su exnovia, Balvin hace un viaje a sus más íntimos momentos donde, al igual que en escenas de suspenso de la película “El club de la pelea", las luchas internas generaron conflictos al cantante.

“Siempre he estado en esa dicotomía, pero sin José no hay J Balvin porque o creé ese personaje. José creó ese personaje. Pero, al final, ese personaje soy yo y no puedo separarme de él”, señala el artista en el podcast que desde ya está disponible en la plataforma.

▷ REVIVE el SHOW de medio tiempo del Super Bowl con Jennifer López, Shakira, Bad Bunny y J Balvin [T

El paisa deslumbró en el último halftime del Super Bowl el pasado domingo al lado de su compatriota Shakira, la puertorriqueña Jennifer López y su amigo con el que tiene el disco “Oasis”, Bad Bunny, generando una fiesta latina en tierras estadounidenses.

J Balvin es parte de la coyuntura musical actual y no para de enrumbarse en proyectos como es el podcast que lanza junto con Spotify. Este formato de contenidos, que según Voxnest, tuvo un crecimiento de 13% en Latinoamérica en 2018 (siendo Perú el tercer país después de Chile y Argentina en primer y segundo puesto, respectivamente) y a nivel mundial un crecimiento de 32%, según Reuters, nos da a conocer que el artista tiene mucho material para rato.

DECLARACIONES SOBRE SU VIDA

El colombiano expone a modo de catarsis todas sus experiencias como las que vivió con María Osorio, su ex pareja con quien compartió 10 años, pero aún mantienen una relación cercana inclusive siendo llamado por ella como “Josecito”.

La importancia de la ciudad de Medellín como cuna de un grupo de artistas del género del reguetón, hace que este podcast dedique un episodio completo a la ciudad misma. Al respecto, el artista declaró que el reguetón es tan a la ciudad como lo es la arepa y que “cuando entra a una cultura, es imposible detenerlo. Es como cambiar el idioma”.

Por otro lado, el cantante reconoció que el puertorriqueño Daddy Yankee fue el primer artista al que escuchó en el género del reguetón, brindándole todos los títulos de usanza de este nombre.

VIDEO RECOMENDADO

J Balvin y Plaza Sésamo

J Balvin y Plaza Sésamo

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS SUGERIDOS

YouTube viral: Entrenador de básquet fue golpeado brutalmente por sus estudiantes

YouTube viral: Entrenador de básquet fue golpeado brutalmente por sus estudiantes

Sacerdote sorprende al cantar ‘Tusa’ en plena misa

Sacerdote sorprende al cantar ‘Tusa’ en plena misa

Minni Mouse agarra a golpes a guardia de seguridad y video se volvió viral

Minni Mouse agarra a golpes a guardia de seguridad y video se volvió viral