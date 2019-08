Taylor Swift, la nueva reina de las redes sociales gracias a su alocada noche de fiesta

► ¿Perros o estatuas? La pregunta que todo el mundo se hace al ver este increíble video de YouTube



► Suzy Pérez, la bailarina de Jennifer López que hoy vive como una indigente a causa de las drogas



Desde su sonado enfrentamiento con su ex mánager Scooter Braun por la adquisición de los derechos de toda su música, Taylor Swift ha preferido enfocarse de lleno en su carrera artística; sin embargo, la cantante estadounidense volvió a hacer noticia luego de que varios videos de ella inundaran este domingo por la mañana las redes sociales en los que se le ve bailando y haciendo fonomímica de sus propias canciones con varias copas de más.

Pero, ¿qué era lo que Taylor Swift celebraba tan alegremente con sus co-estrellas del videoclip de ‘You Need To Calm Down’? Pues nada más y nada menos que las 10 nominaciones que obtuvo en los MTV Video Music Awards, ceremonia de premios que realiza anualmente la cadena estadounidense de televisión por cable y que este año se celebrará el lunes 26 de agosto en el Prudential Center en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey.

Entre las personas que aparecen en los videos que arrasaron en Twitter y otras redes sociales se observa a Laverne Cox, Hannah Hart, Akeria Chanel Davenport, HAIM, Hayley Kiyoko, Justin Mikita y Chester Lockhart, según detalló el portal especializado en farándula Just Jared. También se ve a Taylor Swift conversando con algunos fanáticos, despeinándose y actuando una especie de pantomima siguiendo la letra de la canción.

Bajo el término “Drunk Taylor” (Taylor borracha en español), los videos de la intérprete de ‘Shake It Off’ se volvió tendencia en redes sociales como Twitter, donde sus seguidores alabaron su entusiasmo y predisposición de ponerse a festejar al ritmo de su propia música, ya que se le ve cantando la letra de uno de los sencillos de su séptimo disco titulado Lover, que llegará a las tiendas este 23 de agosto.

Si bien la propia Taylor Swift ha dicho en más de una ocasión –y demostrado en videoclips como ‘Shake It Off’ y ‘Delicate’– que no es una gran bailarina, eso no quiere decir que no disfrute de moverse al ritmo de alguna tonada pegajosa. Después de todo, que no tema hacer en público algo en lo que sabe que no es buena la vuelve más humana y accesible, de acuerdo a sus admiradores.

Un dato curioso a resaltar es que los videos de Taylor Swift bailando y cantando estimulada por el alcohol se volvieron virales al promediar las 7 de la mañana del domingo, hecho que coincide a la perfección con una parte de la letra de su tema ‘You Need to Calm Down’: "You're takin' shots at me like it's Patrón / And I'm just like, damn, it's 7 a.m." (“Tomas tragos conmigo como si fuera un Patrón / Y yo estoy como diciendo, diablos, son las 7 a.m.” en español”).

También los memes no se hicieron esperar ya que los usuarios de redes sociales usaron la foto de la Taylor Swift fiestera para hacer varios fotomontajes de ella en distintas partes del mundo, incluso en lugares que existen solo en la ficción como un duelo Pokémon. Es difícil saber quién se divirtió más: si la joven cantante o sus fanáticos con todas las hilarantes publicaciones relacionadas a su noche de fiesta.

Drunk Taylor is me after one Absolut + La Croix cocktail jamming to her music videos in my living room. #Mood



pic.twitter.com/uvhW3f3rQi — Donnie (@TVandCrumpets) August 11, 2019

YOURE TAKING SHOTS AT ME LIKE ITS PATRON AND IM JUST LIKE DAMN ITS 7 AM



Drunk Taylor is trending at 7 am LOL. #DrunkTaylor pic.twitter.com/AOfSdQ5LCF — dana. (@dressfearless) August 11, 2019

Drunk Taylor is another level of ethreal pic.twitter.com/OWs5bI0rU7 — Tricia Nicole (@moulinvogue) August 11, 2019