Billie Eilish dijo que su presentación en los Oscars 2020 fue un asco

Billie Eilish, la joven cantante de 18 años más comentada del momento por los diferentes trabajos que viene desarrollando en la industria musical y cinematográfica, está nuevamente en la boca del lobo por los comentarios que hizo sobre su presentación en la última gala de los Oscars 2020 donde versionó la canción “Yesterday” de The Beatles en la sección de ‘in memoriam’ para todos los pertenecientes a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas que fallecieron entre 2019 y 2020.

Para algunos, una interpretación emotiva; para otros, incluyendo a Eilish, un asco. Así fue cómo catalogó la cantante su presentación en una conversación que mantuvo con el periodista Zane Lowe en New Music Daily.

“Los Oscars no son mi gente. Sabes a lo que me refiero, no estoy acostumbrada al ambiente. En los Grammys no estaba asustada porque eran artistas, era mi gente. Los conocía a casi todos y ellos a mí”, comentó la artista.

La joven cantante intérprete del último tema “No Time to Die” para la saga del agente británico James Bond, 007, aparte comentó que la noche de presentación de los Oscars se sentía enferma.

“Existe una inmensa diferencia entre estar sentada en una habitación rodeada por tus amigos y compañeros músicos y estar rodeada de personas que solo ves en el cine, los Oscars. Me refiero a que son estrellas de cine. Fue completamente distinto, el show fue una basura, estaba asustada”, agregó.

