Sophie Turner dejó atrás la "boda roja" de 'Game of Thrones' y le dio el sí a Joe Jonas en Las Vegas

En un giro digno de ‘Game of Thrones’, la actriz Sophie Turner –que personifica a Sansa Stark en la popular serie de HBO– se casó con el cantante Joe Jonas en una sorpresiva ceremonia el miércoles en Las Vegas que tuvo como invitados a varias grandes estrellas de la música.

Poco después de la presentación de los Jonas Brothers en los Billboard Music Awards en dicha ciudad, Sophie Turner y Joe Jonas acudieron a la capilla L'Amour dentro de A Little White Wedding Chapel, donde un imitador de Elvis Presley ofició su anticipada unión.

En la ceremonia que contrastó fuertemente con la de su hermano Nick Jonas y Priyanka Chopra, que incluyó tres días de celebraciones en India en diciembre pasado, Joe Jonas y Sophie Turner optaron por lo discreto para que fuera lo más íntimo posible.

El DJ estadounidense Diplo compartió varios videos de la pareja de novios en su cuenta de Instagram. El primero mostraba a Sophie Turner, vestida de blanco, y a Joe Jonas llegando al lugar de la boda bajo el título “Voy a ir a esta boda muy rápido”.

Otros videos compartidos en las redes sociales mostraban a Joe Jonas, de 29 años, esperando al final del pasillo con un imitador de Elvis Presley vestido de rojo en el frente a la novia, seis años menor que él, que llegó al atar usando un velo y sosteniendo un ramo de flores.

“Prometo nunca dejarte, amarte y confiar en ti todos los días de mi vida”, se dijeron ambos. “En salud y enfermedad, por siempre y para siempre”, añadieron para ser pronunciados marido y mujer. Posteriormente, Joe Jonas y Sophie Turner posaron en un Cadillac rosado.

Los otros hermanos Jonas, Nick y Kevin, fungieron como padrinos. Sus esposas, Priyanka Chopra y Danielle Deleasa, también estuvieron presentes. Una ausencia notable fue la de Maisie Williams, mejor amiga de Sophie Turner y coprotagonista de ‘Game of Thrones’.

No está claro si la pareja aún planea casarse en Francia en el verano boreal, como Joe Jonas había adelantado, pero al menos muchos seguidores de ‘Game of Thrones’ se mostraron aliviados de que este evento no terminara como la infame ‘boda roja’ de la serie.