Aunque en la segunda temporada de “ Virgin River ” (“Un lugar para soñar” en español) Mel y Jack consiguieron sobrellevar su relación a pesar del embarazo de Charmaine, todo parece indicar que será necesaria una tercera entrega de la serie basada en las novelas homónimas de Robyn Carr para alcanzar un final feliz.

Hasta el momento Netflix no ha confirmado una nueva temporada, pero por lo visto en el último capítulo de la anterior, parece algo casi seguro. Incluso ‘What’s on Netflix’ indica que la nueva tanda de episodios no solo está en desarrollo sino que estaba programada para entrar en producción desde agosto de 2020 hasta diciembre de este año.

Una prueba de ello es que los protagonistas de la serie de Netflix publicaron un clip para contar que la nueva temporada de “ Virgin River ” se “lanzaría en 7 días”. Si el video realmente se grabó siete días antes aún estaban en el set de grabación. Pero solo se trata de una especulación. Por ahora solo queda esperar la respuesta del gigante del streaming.

¿Qué hará Mel tras la escena final de la segunda temporada de "Un lugar para soñar"? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “VIRGIN RIVER”?

Al final de la segunda temporada de “Un lugar para soñar”, Hope aceptó volver a “casarse” con Doc, Charmaine aún no acepta el rechazo de Jack y tiene planes de mudarse; se revela que Spencer está vivo; aparece el hermano gemelo de Wes; y Jack resulta herido.

La segunda entrega dejó varias preguntas que deberán ser abordadas en una tercera temporada de “Un lugar para soñar”. ¿Jack sobrevivirá? ¿Qué sucederá con Hope y Doc? ¿Preacher aceptará el trabajo tras la llegada de Christopher? ¿Dónde está Paige? ¿Charmaine irá a Portland? ¿Qué intentaba decirle Doc a Hope antes de la sorpresa? son algunas de ellas.

Mel es enfermera así que es posible que pueda salvar a Jack, pero ¿quién lo hirió si se supone que los delincuentes fueron arrestados? Por otro lado, con el hijo de Michelle viviendo en Virgin River el muy probable que ella vuelva en la nueva temporada.

¿Mel conseguirá salvar a Jack? (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “UN LUGAR PARA SOÑAR”

La tercera temporada de “Virgin River” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de la temporada 2 de "Virgin River" | Un lugar para soñar

ACTORES Y PERSONAJES DE “VIRGIN RIVER 3”

Netflix aún no ha confirmado que actores volverán para la tercera entrega, pero lo más probable es que Alexandra Breckenridge y Martin Henderson regresen como Melina y Jack, respectivamente.

Asimismo, actores como Colin Lawrence, Annette O’Toole, Tim Matheson, Ben Hollingsworth, Nicola Cavendish, entre otros probablemente también sean parte del elenco de la nueva temporada. ¿Quiénes se unirán?

Alexandra Breckenridge como Melinda Monroe

Martin Henderson como Jack Sheridan

Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton

Lauren Hammersley como Charmaine Roberts

Annette O’Toole como Hope McCrea

Tim Matheson como Vernon “Doc” Mullins

David Cubitt como Calvin

Lexa Doig como Paige Lassiter / Michelle Logan

Benjamin Hollingsworth como Dan Brady

Ian Tracey como Jimmy

Nicola Cavendish as Connie

Sarah Dugdale como Lizzie

Colin Lawrence volverá como John “Preacher” Middleton en la tercera temporada de "Virgin River" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “VIRGIN RIVER”?

La tercera temporada de “Virgin River” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a finales del 2021.