Aunque “Vis a vis” no contará con una quinta temporada, para alegría de todos los fans de ‘Marea Amarilla’ tendrá un spin-off titulado “Vis a vis: El Oasis”, serie creada por Ivan Escobar y protagonizada por Maggie Civantos y Najwa Nimri, quienes por su puesto volverán a sus roles de Maca y Zulema, respectivamente.

“Vis a vis: el oasis” podrá punto final a la historia de este dúo y contará con ocho episodios, los que se rodaron desde octubre del 2019 en Madrid, y se estrenará el lunes 20 de abril de 2020 a través de Fox España.

Pero los fans que conocieron la ficción carcelaria recién cuando se unió al catálogo de Netflix se preguntan cuándo el spin-off estará disponible en la popular plataforma streaming.

Vis a vis El oasis | Making of

¿CUÁNDO LLEGARÁ “VIS A VIS: EL OASIS” POR NETFLIX?

Actualmente, las cuatro temporadas de “Vis a vis” está disponibles en el catálogo del gigante del streaming, pero ¿cuándo se unirá el spin-off? Se espera que al igual que sucedió con las entregas anteriores Netflix adquiera los derechos de retrasmisión para poder verla en algún momento en México y Latinoamérica.

Sin embargo, hasta el momento, tal como señala Sensacine, se desconoce si ya existe un acuerdo firmado o si al menos están en negociaciones.

Si se confirma probablemente los ocho episodios de “Vis a vis: El oasis” lleguen al popular servicio streaming poco después de la emisión del último capítulo en Fox España. Por ahora solo queda esperar por noticias.

¿Qué pasará con Macarena y Zulema en "Vis a vis: El oasis"? (Foto: Fox España)

HISTORIA DE “VIS A VIS: EL OASIS”

De acuerdo a la sinopsis de “Vis a vis. El oasis”, Zulema y Maca se cortan la coleta. Llevan años dando palos en joyerías, bancos y casinos, pero ha llegado el momento de separarse antes de, como dice Zulema, “que se maten a tiros”.

Han organizado su último atraco. Una despedida por todo lo alto: “El último brindis”. Se trata de una tiara de diamantes que robarán a lo largo de una boda de altísimo postín, conocida como “Las seis lágrimas de Veracruz” por los seis inmensos diamantes que la componen.

Para organizar el atraco, reúnen a otras 4 ladronas (entre ellas Goya). Cuatro socias para Zulema son multitud. Le gusta trabajar sola o en pareja, pero necesitan un grupo para llevar a cabo el atraco.

El robo, que se producirá durante el banquete de la boda, debe ser rápido, sin víctimas y sin complicaciones. Unas horas después se reunirán para repartir el botín en el Hotel Oasis, en el desierto de Almería, y si te he visto no me acuerdo. El plan no resultará tan perfecto como tenían previsto y la situación se irá complicando a cada momento.

Escena del episodio uno de "Vis a Vis: el oasis". (Foto: Fox España)

¿QUÉ PASARÁ EN “VIS A VIS: EL OASIS”?

En una entrevista con Diez Minutos Iván Escobar, creador de “Vis a vis: El oasis”, contó algunos detalles del spin-off, por ejemplo, habló de un final digno para Maca y Zulema. “Esa era nuestra obsesión. Hemos hablado mucho con las actrices, y escuchado la frecuencia de onda que transmitía la serie. Queríamos ver fuera de las rejas a los personajes, sus reacciones, el modo de disfrutar una libertad que han anhelado después de tanto sufrimiento. Buscábamos un final sin traicionarlos. El resto de personajes y tramas pivotan sobre Zulema y Maca”.

“Esta es la historia de una amistad y también de una rivalidad, que a todos nos resulta familiar y que no puedes evitar. Solo te hace daño quien puede, no quien quiere, y esa capacidad en ellas es brutal. No solo veremos a los personajes en acción, que disparan, corren o pelean, también haciéndose daño entre ellas. Y mientras Maca camina hacia la luz, hacia un lugar más maternal, Zulema, una escorpión, lo hace hacia la muerte. Son una especie de ying y yang”, agregó.

Sobre el Equipo V dijo: “Nos obsesionaba no dejar nunca indiferente al espectador y por eso buscamos una banda variopinta, extrema, con mucha personalidad, que siempre dejan huella. Volvemos a ver a Goya (Itziar Castro), un personaje desbordante tanto física como expresivamente que encuentra su réplica en una millennial egoísta, segura de sí mismo, y lúdico también. Con el personaje de Caudia Riera presentamos problemas intergeneracionales… En conjunto hemos creado una banda muy peculiar y absolutamente femenina. Nos parece que debía pervivir esa mirada que no se puede impostar. Nuestro equipo está formado en su mayoría por mujeres, con una mirada a la vida y al futuro muy personal. Y eso se refleja en esta banda peculiar con objetivos tan dispares y que crea una extraña comunidad muy atractiva de ver”.