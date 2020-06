“Vis a Vis” ha cerrado para siempre la historia de Maca y Zulema en el octavo y último capítulo de “Vis a vis: el oasis”, el spin-off protagonizado por Maggie Civantos y Najwa Nimri. Tras cinco exitosas temporadas, la serie sobre las reclusas de las cárceles Cruz se despidió definitivamente de la TV este 8 de junio.

A lo largo de estos siete episodios de “Vis a vis: el oasis", hemos visto la relación de Maca y Zulema fuera de prisión y como el dúo perfecto para robar joyas y bancos. Estos potentes personajes parecen entenderse a la perfección cuando de robar o matar se trata, pero más allá de eso, el vínculo que las une es complicado de describir.

En el octavo y último episodio podemos ver que mientras que la ‘mosquita muerta’ de Cruz del Norte alcanza al fin la felicidad plena con el nacimiento de su bebé, el ‘elfo del infierno’ se sacrifica para ayudar por última vez a la que ha sido su gran compañera durante toda la serie.

La muerte de Zulema, que los fans ya esperaban por la enfermedad del personaje de Najwa Nimri en los últimos capítulos, ha llegado de manera heroica y con un homenaje capitaneado por su otra gran aliada en la cárcel y en la vida: Saray.

¿POR QUÉ DEBÍA MORIR ZULEMA AL FINAL DE “VIS A VIS: EL OASIS”?

El creador de la serie, Iván Escobar, nos explica por qué han decidido dar este cierre a Zulema después de cinco temporadas: “Para nosotros es un personaje infinito. Podría haber tenido muchos finales, pero creemos que la muerte siempre ha sido una especie de noviazgo incomprendido entre Zulema y el mundo. Ella ha sido un animal buscando la libertad y siempre ha tenido un cara a cara permanente con la muerte. Nunca la ha temido. Por eso el propio cáncer se va apareciendo como una especie de persecución infinita que va a durar hasta el final de los días”, cuenta en conversación con Vertele.

“Lo que nos parecía el final ideal de Zulema no era solo que muriese, sino que ella eligiese cómo morir. Esa es la gran diferencia. Zulema ha tenido la capacidad de elegir sobre su vida y sobre su muerte. Es un personaje que nunca deja nada al azar y la decisión más importante de su vida tenía que destilar su personalidad”, añade Escobar.

Una muerte que Flores considera necesaria para dar un final definitivo a una ficción que podría seguir encadenando temporadas de manera infinita: “Si no matan a Zulema de manera irrecuperable, Vis a Vis tendría que seguir y que seguir. Es un personaje tan impredecible, que siempre habría cosas que contar. La única manera de parar con la serie era cargándoselo, y creo que está bien”, opina.

NAJWA NIMRI Y ALBA FLORES JUNTAS POR ÚLTIMA VEZ

En su última escena juntas en Vis a Vis, Najwa Nimri y Alba Flores reflexionan sobre la vida, la muerte y la cárcel como un gran homenaje final a todo el equipo de la serie.

"Me parece precioso ese final. ¿Por qué ha merecido la pena la cárcel? Por conocernos, por haber compartido tiempo juntas. Creo que es un mensaje profundo para una serie de entretenimiento como Vis a Vis", apunta la actriz que da vida a Saray.

Esta también protagoniza otra de las secuencias más emocionantes del último capítulo cuando se despide para siempre de Zulema con un baile flamenco en el cementerio, y bajo la lluvia.

"Para mí era un reto. A mí me gustan las propuestas de expresar las cosas de manera diferente y si además es a través de algo tan artístico como bailar me pareció una buena idea (...) lo importante no era bailar bien, era que este personaje expresara con su cuerpo lo que le estaba pasando, todos sus sentimientos", cuenta.

¿REALMENTE “VIS A VIS” LLEGÓ A SU FIN?

Con el final de esta quinta temporada se cierra para siempre la historia de Zulema... ¿pero hay opción de seguir explotando el universo de la serie?

“Evidentemente Vis a Vis ha tenido personajes maravillosos y poliédricos, con muchas posibilidades, pero en nuestra cabeza nunca ha estado un spin-off ni de Zulema, ni de Maca, ni de Rizos, ni de Saray... sino dar esta especie de empaquetado final al espectador para tener la sensación de final de viaje, no generar franquicias. Esa nunca ha sido nuestra intención. Queríamos cerrar con este último brindis”, explica Escobar.

