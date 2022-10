La distribuidora de cine independiente, Diamond Films Perú, acaba de liberar los primeros avances oficiales de su nuevo largometraje, “Vista por última vez”, protagonizado por el reconocido Gerald Butler, quien no solo estelariza la cinta, ya que, ejerce como productor en la misma. El 11 de agosto es la fecha elegida en la que llegará a nuestra pantalla grande local.

La trama de “Vista Por Última Vez” se centra en Will Spann (Gerard Butler), quien conduce a su futura ex esposa Lisa (Jaimie Alexander) a la casa de sus padres cuando desaparece misteriosamente, sin dejar rastro, durante una parada en una gasolinera. Will se enfrenta a la policía local en un intento desesperado por encontrarla, pero a medida que pasa el tiempo y las sospechas caen sobre él, debe tomar el asunto en sus propias manos, mientras huye de las autoridades en una carrera contra el tiempo para encontrar a Lisa.

Los reconocidos, Brian Goodman y Marc Frydman, son los encargados en llevar la batuta en la producción del largometraje. Siendo Savannah, Georgia, el lugar destinado para la grabación.

Jaime Alexander, Russell Hornsby, Ethan Embry, Michael Irby y Bruce Altman, son algunas de las grandes figuras del cine que acompañan a Gerard Butler en esta sensacional historia. La cinta llega a nuestra cartelera este 11 de agosto en todos los cines a nivel local.