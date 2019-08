Nicola Porcella regresa a EVDLV tras polémico incidente con Angie Arizaga

Nicola Porcella se presentará por segunda vez en el año en El valor de la verdad para ofrecer su versión de los hechos ocurridos tras el escándalo que protagonizó con su expareja Angie Arizaga. El programa se emitirá este sábado 24 de agosto, a las 10 pm, por el canal Latina.

“Beto, este sábado estaré contigo contando mi verdad”, se le escucha decir a Nicola Porcella en el video compartido por el conductor del segmento, Beto Ortiz, en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se aprecia al exintegrante de los programas Esto es guerra y Estás en todas (de América TV) pasando por la prueba del polígrafo. Horas después, el propio Beto Ortiz compartió una foto en Instagram anunciando que el programa ya se había terminado de grabar. En la imagen se aprecia a Nicola Porcella sentado en el sillón rojo y con la mirada fija en la cámara.

Nicola Porcella vuelve a El valor de la verdad para hablar sobre el polémico incidente que protagonizó con su expareja Angie Arizaga | Foto: @betoortiz28 Foto: @betoortiz28

A inicios de semana, el programa Magaly TV La firme difundió unos videos en los que se aprecia a Nicola Porcella agrediendo verbalmente a Angie Arizaga en plena vía pública tras salir de una discoteca de Miraflores. Asimismo, mostró imágenes en los que se aprecia al modelo en una actitud agresiva frente a su expareja al interior del mismo centro de diversión.

Nicola se defiende

En declaraciones que brindó el jueves al programa Válgame Dios, el ex 'chico reality' indicó que encaró a su expareja tras enterarse lo que una persona cercana a ella había dicho sobre él.

El modelo aceptó que no se comportó de una forma adecuada e indicó que los tragos que bebió le hicieron reaccionar de una forma agresiva. “No debí reaccionar de esa manera, pero no fue intencional. No era la manera de hablar de ese tema, de decir lo que quería decir porque ambos habíamos tomado”, dijo Porcella.

De regreso a EVDLV

Esta será la segunda presentación de Nicola Porcella en El valor de la verdad. En febrero pasado, asistió por primera vez al programa de Beto Ortiz para referirse a la tristemente célebre ‘Fiesta del terror’, realizada en enero en una casa de Asia y en la que las modelos Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.

En aquella ocasión, Nicola Porcella contestó afirmativamente las 21 preguntas que le formuló Beto Ortiz, pero se negó a recibir los 50 mil soles que ganó como premio por su participación en el espacio sabatino.