"El Valor de la Verdad" EN VIVO ONLINE: Claudia Meza, Miss Trujillo se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz

El valor de la verdad EN VIVO ONLINE con Claudia Meza, Miss Trujillo | El Valor de la Verdad presentará un nuevo programa y esta vez tendrá como invitada a Claudia Meza, Miss Trujillo que contará su versión de los hechos sobre la denominada ‘Fiesta del terror’ que se realizó hace unos meses en Asia . La modelo trujillana se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz este sábado 27 de abril y detallará todo sobre la denuncia que interpuso a Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella, por que la habría drogado para intentar abusar de ella.

En el clip del adelanto del programa se puede escuchar algunas preguntas que se le formularan durante el programa de Beto Ortiz a través de Latina.



“Todos los personajes de la Fiesta del Terror pasaron por aquí... Nicola, Poly, ‘La Chama’, Faruk, y ahora la Miss Trujillo, Claudia Meza, la autora de la controversial denuncia penal”, escribió Beto como leyenda de su publicación en Facebook.



“¿Quién dice la verdad? ¿Y tú? ¿A quién le crees? en El valor de la verdad. Este sábado a las 10 por Latina”, agregó en su mensaje el periodista.



"Dan a entender que yo estoy tomando whisky, cómo voy a tomar whisky, así han estado todas las mesas. Yo no estaba tomando. Yo me grabé y ese video solo lo subí al WhatasApp", contó Claudia Meza en un adelanto de El Valor de la Verdad.



Asimismo, Beto Ortiz le preguntó si estaba confundida con los tiempos: "Sí, yo sí (estaba confundida). Me parece que fue después, pero yo no lo subí a mi Instagram porque me veía mal", se defendió Claudia Meza.



La Miss Trujillo Claudia Meza también indicó que no tenía a quién pedirle ayuda en la 'fiesta del terror de Asia'. "Yo no conozco a nadie en Lima", comentó la joven.



¿Cómo ver “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.