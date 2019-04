“El Valor de la Verdad” ENVIVO ONLINE: Farruk Guillén se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz

“El Valor de la Verdad” EN VIVO por Latina con Farruk Guillén y hablará sobre la ‘Fiesta del Terror’ | Este sábado 6 de abril se emitirá un nuevo programa de “El Valor de la Verdad” y el invitado será Faruk Guillén. El dueño de la casa en Asia, se sentará en el sillón rojo y contará su versión de los hechos sobre la ‘Fiesta del Terror’ donde están involucrados Nicola Porcella, Claudia Meza, Poly Ávila y más personajes de la farándula nacional.

El amigo de Porcella que ha sido acusado de presunta violación por parte de la ‘Miss Trujillo’, decidió presentarse en el programa de Beto Ortiz para responder a todas las preguntas que podrían dar nuevas luces sobre este sonado caso. El programa se emitirá en vivo online este sábado a las 10:00 pm por las pantallas de Latina y a través de su página web.

En el primer adelanto se puede ver a Beto Ortiz, conductor del espacio de Latina, anunciando a Faruk Guillén como su invitado. Además, se ve algunas de las preguntas que responderá como: ¿Pepeas mujeres para violarlas?, ¿Violaste a Claudia Meza? o ¿Sabes quién echó el Jagger en la fiesta?

En una segunda promoción, se puede ver que el invitado habla sobre la amistad que tiene con Nicola Porcella y cómo es que se conocieron.



“Cuando él se entera que su pareja está embarazada, al primero que llama es a mí, soy el primero que se entera… Y yo le dije, caballero a asumir”, señaló Faruk Guillén.



Asimismo, Beto Ortiz le preguntó cómo lo había ayudado, pues Nicola Porcella lo había descrito como un gran amigo. “Le preste plata para el tema del parto, hasta ahora no me devuelve, pero esas cosas no se cobran”, expresó Faruk Guillén.



De esta forma, Faruk Guillén se convertirá en el octavo invitado de “El Valor de la Verdad” y responderá cada una de las preguntas, pero él aseguró en el programa “Válgame Dios” que no cobrará ni un sol, solo quiere contar su versión de los hechos para esclarecer este difícil caso.

¿Cómo ver “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.