"El valor de la verdad" EN VIVO: Poly Ávila hablará con Beto Ortiz sobre la llamada ‘Fiesta del terror’

El valor de la verdad EN VIVO ONLINE por Latina con Poly Ávila sobre Nicola Porcella | El sábado 23 de febrero, "El valor de la verdad" estrenará el segundo programa de su nueva temporada luego de causar revuelo con la presentación de Nicola Porcella, envuelto en un escándalo junto a otros modelos del medio por una fiesta donde supuestamente se repartieron sustancias prohibidas. Esta vez, el famoso sillón rojo tendrá como invitada a otra de las protagonistas de esta reunión: Poly Ávila. Las confesiones de la modelo se podrán ver en vivo online por Latina y sus plataformas digitales este sábado 23 de febrero a partir de las 10:00 pm (hora peruana).

Al igual que Porcella, Poly tendrá que responder las 21 preguntas que el conductor Beto Ortiz le hará con respecto a la polémica situación que vivió junto a otros modelos en una casa del sur chico, donde se realizó la muy comentada fiesta.

Según se pudo ver en la promoción del programa, la modelo señala que este sábado estará en el sillón rojo contando toda la verdad. "Su palabra ante el polígrafo es la pieza que faltaba... Habla por primera vez y con nuevas pruebas rompe su silencio", señala una voz en off sobre la participación de la polémica argentina en el espacio televisivo.

LA 'FIESTA DEL TERROR’ DE LOS ‘CHICOS REALITY’

A mediados de febrero, en el programa de televisión de Magaly Medina, una imágenes que expuso la periodista puso en el ojo de la tormenta a reconocidos modelos del medio local. En ellas se vía a los protagonistas en un fiesta en una casa en las playas del sur el pasado 26 de enero. Nada fuera de lo común sino fuera porque días después del acontecimiento dos modelos denunciaban en dicho programa haber sido supuestamente ‘pepeadas’ con sustancias prohibidas dentro de sus vasos de licor.

Medina reveló que estas modelos eran Poly Ávila y Claudia Meza. La primera, denunció haber sido drogada con anfetamina en cierto momento de la denominada ‘Fiesta del terror’. Días después, la Miss Trujillo hacía la misma denuncia.

Entre los personajes que asistieron a la fiesta se encuentran Claudia Serpa, Joako Fabregas, ‘La Chama’ Alexandra Méndez, Ignacio Baladán, entre otros. Según se supo, a la reunión asistieron alrededor de 20 personas.

LA DENUNCIA DE POLY ÁVILA

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Ávila contó cómo sucedieron las cosas. La modelo sostuvo que durante la fiesta, de un momento a otro, se sintió mal. Eso la había asustado y decidió llamar a André Castañeda para que la recoja.

"Fui a una reunión, una parrillada con amigos, con gente conocida y gente que no conocía. Me empecé a sentir mal, muy mal y me asusté”, explicó Ávila sobre el hecho. “Me contacté con André para que me vaya a buscar y me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetaminas (droga)”, agregó.

“No sé quién fue, no sé en qué momento pasó”, dijo la modelo para luego finalizar que si no denunció el caso en su momento fue porque no sabía qué hacer por miedo a que la juzguen.

LA DENUNCIA DE CLAUDIA MEZA

Luego de la denuncia de Poly Ávila, que este sábado saldrá a contar lo que realmente sucedió esa noche en "El valor de la verdad", la joven Miss Trujillo también salió a denunciar que fue una de las víctimas que fueron supuestamente drogadas en la denominada ‘Fiesta del terror’.

De acuerdo a sus declaraciones ante la policía, Claudia Meza contó que Nicola Porcella la invitó a dicha reunión en una residencia en Asia en compañía de unos amigos. Y que, tras ser drogada, se desmayó siendo reanimada por Nicola y otra persona más. Asimismo, dijo que en todo momento era el modelo que les daba de tomar licor insistentemente.

En otro párrafo de la denuncia, la modelo menciona que le rogó a Poly Ávila para que no la dejara sola, pero que la argentina se fue y ella se quedó sentada en un mueble junto al dueño de la casa, Faruk Guillén, quien supuestamente la asediaba.

Claudia Meza es Miss Trujillo 2019. (Foto: Facebook/Claudia Meza) Claudia Meza es Miss Trujillo 2019. (Foto: Facebook/Claudia Meza)

LAS 21 RESPUESTAS DE NICOLA PORCELLA EN EL VALOR DE LA VERDAD

1. ¿Estabas borracho en la fiesta de Asia?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



2. ¿Alquilaste la casa de Faruk Guillén para la fiesta?

Respuesta: No

(VERDAD)



3. ¿Invitaste a Claudia Meza a la fiesta?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



4. ¿Llevabas en tu carro el trago que beberían en la fiesta?

Respuesta: si

(VERDAD)



5. ¿Pepear chicas en las fiestas es tu modus operandi?

Respuesta: No

(VERDAD)



6. ¿Te ha pagado Latina o yo para venir al programa?

Respuesta: No

(VERDAD)



7. ¿Tomaste Jagger de la misma jarra que tomó Poly?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



8. ¿Exigías a Claudia Meza que tomara Jagger?

Respuesta: No

(VERDAD)



9. ¿Te dijo Poly en la fiesta "tranquilo, estoy bien"?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



10. ¿Cuidaste a Poly en la fiesta de Asia?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



11. ¿Te arrodillaste frente a Poly para que no llamara a André?

Respuesta: No

(VERDAD)



12. ¿Se fue de la casa Claudia Meza durante el lapso en el que dice haber sido dopada?

Respuesta: No

(VERDAD)



13. ¿Te mandó Claudia Meza un mensaje a las 7 de la mañana diciéndote que le gustabas?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



14. ¿Regresó Claudia Meza a la casa de playa después de almorzar?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



15. ¿Eres depresivo?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



16. ¿Drogaste a Poly en la fiesta de Asia?

Respuesta: No

(VERDAD)



17. ¿Drogaste a Claudia Meza en la fiesta de Asia?

Respuesta: No

(VERDAD)



18. ¿Le pediste a André que Poly no te acusara?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



19. ¿Propuso Claudia verse contigo días después de la fiesta?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



20. ¿Te reuniste con Poly días después de la fiesta?

Respuesta: Sí

(VERDAD)



21. ¿Has drogado alguna vez a alguna chica?

Respuesta: No

(VERDAD)