“El Valor de la verdad”: Pedro Moral se confiesa por segunda vez ante Beto Ortiz

El valor de la verdad de Pedro Moral | El Valor de la Verdad emitirá un nuevo programa y nuevamente tendrá de invitado a Pedro Moral, el ex novio de Sheyla Rojas. El empresario nuevamente se sentará en el sillón rojo ante Beto Ortiz y contará los detalles de su boda fallida con la conductora de TV y además, presentará muchas más pruebas sobre el precio que iba a tener su ceremonia de matrimonio que estaba pactada para este 4 de mayo. El programa se podrá ver en vivo online a través de las diversas plataformas de Latina.



"La venganza es un plato que se come frío", escribió Beto Ortiz en su cuenta personal de Instagram junto al video promocional del programa que se escucha: "Este sábado me iba a casar, pero tomé la mejor decisión de mi vida y lo celebraré con Beto Ortiz en 'El Valor de la Verdad", dice Pedro Moral en el adelanto de este programa.



En el video también se puede escuchar la voz de Sheyla Rojas hablando sobre el velo de novia y cómo reducir los gastos para el matrimonio.



"Si te podemos regalar el velo y los zapatos, y te vamos a dar un descuento porque te saldría todo como 21 mil, pero nosotros te lo vamos a dejar a 18 mil", dice la ex pareja de Pedro Moral.



Entre las otras preguntas que tendrá que responder Pedro Moral sobre su ex pareja la modelo Sheyls Rojas y en una de ellas involucra al cantante colombiano Maluma.



-¿Fue Sheyla a ver a Maluma a un hotel cuando era tu pareja?

-¿Maltrataste psicológicamente a Sheyla Rojas?

-¿Tuviste un affaire con Melissa Loza?



A manera de prueba, Pedro Moral detallará en "El valor de la verdad" que un conocido suyo lo llamó telefónicamente para avisarle de la presencia de Sheyla en el hotel del intérprete de "Felices los cuatro".



¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.