“El Valor de la Verdad” EN VIVO: “Zorro Zupe” se volverá a sentar en el sillón rojo de Beto Ortiz

El valor de la verdad EN VIVO ONLINE con "Zorro Zupe" por Latina | Una nueva edición del programa “El Valor de la Verdad” tendrá como invitado a el "Zorro Zupe". El "amigo" de la farándula se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz este sábado 15 de mayo y develará los secretos más escondido de la farándula y además, hablará sobre Yahaira Plasencia, Jefferson Farfán, Ivana Yturbe, el 'Loco' Vargas, Tilsa Lozano y más. El programa podrás verlo en vivo online a través de las plataformas digitales de Latina.

Ricardo Zúñiga regresará por tercera vez al temido sillón rojo y tendrá que responder las 21 preguntas para ganar los 50 mil soles.



Latina dio un adelanto de las preguntas que responderá el "Zorro Zupe": ¿se alejó de ti Jefferson Farfán a raíz del rumor que ha vuelto con Yahaira Plasencia?, ¿presentaste a Farfán con Ivana Yturbe?, ¿le prohibió Angie Arizaga a Nicola Porcella que te visite en la cárcel?, ¿ha llamado este año el 'Loco' Vargas a Tilsa Lozano?

Entre las respuestas que dio, dijo lo siguiente: "Que dure lo que tenga que durar. Yo no soy hipócrita", "fue lo que mejor la pasó porque se enamoró, traía rosas, no sé de dónde sacaba osos y yo no entendía".

El nuevo programa de “El Valor de la Verdad” se emitirá este sábado 15 de junio a través de la señal de Latina y puedes verlo en vivo online por las plataformas digitales de este canal de televisión nacional.

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.