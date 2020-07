Walter Mercado siempre será recordado como el astrólogo más famoso de la televisión. El puertorriqueño se ganó el cariño de los televidentes por su forma tan particular de dar las predicciones de los signos del zodiaco, sus extravagantes capas, su joyería y sobre todo por su célebre frase “Y que reciban de mí, mucho, mucho amor”.

Tras ocho meses de sus muerte, Netflix acaba de estrenar un documental sobre este personaje y ha ventilado los secretos más íntimos de este ícono de la televisión de los 90. Uno de ellos es que su segmento de astrología llegó a cautivar a diario a más de 120 millones de espectadores latinos gracias a sus mensajes positivos y claros.

Pero llegó un momento en que desapareció de un momento a otro y esto sin duda, causó mucha intriga entre sus seguidores quiénes siempre se preguntaron ¿qué pasó?, ¿por qué se alejó de la televisión? Y ahora a través del documental “Mucho mucho amor”, Walter Mercado ha contado que sucedió con su nombre, su imagen y todo el trabajo que realizó.

El astrólogo más famoso de la televisión confesó que su amor le pertenecía al mundo (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ WALTER MERCADO DESAPARECIÓ DE LA TV?

Walter Mercado se alejó de las cámaras el 3 de octubre de 2006. ¿La causa? Una demanda que interpuso en contra de su ex manager, Bill Bakula. Pero para poder comprender los motivos, debemos regresar a 1995, año en el que Mercado firmó un contrato con la empresa de Bakula en el que le cedía todos los derechos sobre su nombre, imagen, así como su material futuro y pasado. Lo peor es que tenía validez en todo el mundo y era a perpetuidad.

En el documental, el astrólogo cuenta que le dio el contrato a su abogado para que lo revisara y nunca lo leyó porque éste le dijo que todo estaba en orden, que lo firmara.

Tras entregar todos los derechos de su nombre, Walter comenzó a perder contratos y por lo mismo ya no recibía los pagos y no podía trabajar en ningún lugar pues legalmente su nombre ya no le pertenecía.

El documental ha sido dirigido por Cristina Costantini y Kareem Tabsch, quienes han retratado a Mercado como una de las personalidades más especiales. (YouTube: Netflix Latinoamérica)

Fueron seis años en los que el astrólogo más famoso de Latinoamérica luchó legalmente por recuperar su nombre, y pertenencias.

Aunque el proceso legal fue lento, Walter Mercado pudo recuperar su nombre y su contenido.

Mercado perdió mucho dinero durante los 6 años de batalla legal, pese a esto, al morir el 02 de noviembre de 2019, su fortuna fue valuada en 10 millones de dólares.